Tři z posledních čtyř zápasů Brná prohrála a sen o posunu do top pětky, o němž mluvil na konci května její trenér Tomáš Heřman, se rozplynul. Heřman v posledním střetnutí proti Hornímu Jiřetínu mužstvo nekoučoval, taktické pokyny mu udílel Emil Rilke. A právě on bude hrajícím trenérem celku z Ústecka. „Je to tak, asistenta mu bude dělat Jan Králík. Oba dva to jsou zkušení borci, oba budou ještě hrát,” potvrzuje Vrtiška.