První gól jste dal z penalty, pak už to šlo samo? Pálil jste opět jako váš vzor David Lafata, někdejší hráč pražské Sparty, v dobách největší slávy? Druhá branka padla po chybě stopera, třetí jsem dával do prázdné po přihrávce Ondy Matyáše, s kterým jsme to na jaře nějak střelecky táhli, čtvrtý jsem dal po rozehrávce přímo z půlky.

Zdroj: Youtube

No u toho se nejde nezastavit… Běžela poslední minuta a vy jste překvapil a přeloboval zkušeného proboštovkého brankáře a zároveň kapitána týmu Michala Račuka.Byla to taková stylová tečka za zápasem, jarem a celou sezonou. Občas to v zápasech takhle zkouším, kluci mě k tomu navádějí, hecují, v přípravných zápasech už jsem takový gól dokonce dal.

Patřil jste mezi kanonýry soutěže, třebaže nejste klasický hroťák, pendlujete v ofenzivní části hříště mezi zálohou a útokem, tak jste dal skvělých 29 gólů!

Už v minulosti se mi některé sezony střelecky povedly, ale tohle je můj rekord. Vydařila se mi zimní příprava, na začátku jara jsem se cítil dobře a to se asi odrazilo i do těch osobních statistik.

V zápase posledního 30. kola minulý týden vaše čtvrté Dobroměřice porazily před 140 diváky doma třetí Proboštov 8:1, já takové skóre nečekal, vy ano?

Škoda, že už se nehrálo o to konečné třetí místo, na které jsme si mysleli, avšak čtyřbodové manko už dohnat nešlo. Přesto jsme měli v posledním domácím zápase motivaci, chtěli jsme před našimi diváky vyhrát, užít si rozlučku, asi jsme měli lepší přístup. S klukama jsme si říkali, že jsme od Proboštova čekali více.

Proboštov je pro vás oblíbený soupeř, že?

Ano, už v minulém rozhovoru jsem říkal, že jsme proti němu v té sezoně před touhle dal v jednom zápase pět gólů.

Daleko jste nebyl ani tentokrát. Navíc jste měl nadosah i metu třiceti branek v sezoně…

Před tím posledním zápasem jsem jich měl 25 a ani mě nenapadlo, že bych se třicítce mohl přiblížit. Ten 29 z půlky byl až na konci, už nebyl čas. Ten 30. gól jsem měl dát v jiných střetnutích, kde jsem zahodil šance.

Z osobního hlediska tedy můžete být spokojen, jak hodnotíte sezonu z pohledu FK Dobroměřice?

Čekali jsme víc. Jak už jsem taky říkal, tak jsme hlavně na podzim několikrát úplně zbytečně ztratili body, klesli na čtvrté místo a podzimní ztrátu přes slušné jaro už nedohnali a nedokázali se posunout výše.

Nesvištěla kolem vás po skvělé sezoně přestupová lasa? Třebaže vám v září bude 38 let, tak jste na jaře říkal, že v případě zdraví můžete fotbal hrát ještě deset let…

Asi ne, v mém věku už mě nikdo nechce a já už ani nemám potřeby a snahy něco měnit. Jsem v Dobroměřicích spokojený. V létě to omladíme o dorostence a běhavé kluky z okolí a pokusíme se udělat ještě lepší sezonu než letos, protože jsme malinko zklamaní. Střelecky bych na ní rád navázal, snad se dobře připravím.

Na letní pauzu už se těšíte, nebo jste člověk, který by v super formě nejlépe hrál pořád?

Já bych hrál furt, ale na druhou stranu si člověk taky rád občas odpočine. Po rozlučce jsme s klukama a jejich partnerkami vyjeli ještě na vodu, na prosloužený víkend na Vltavu. Trenér nám říkal, co máme přes léto dělat, běhat a snažit se zařadit doplňkové sporty třeba jako tenis, kolo. A start přípravy máme za necelý měsíc 21. července, už se dojednávaly i nějaké přáteláky. Ta letní pauza je krátká, uteče to rychle.