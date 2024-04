Neštěmicím pomohla proti Modlanům ke tříbodovému zisku i nová akvizice Jonáš Jiránek, který vstřelil dvě branky. Trenér Jan Deutsch vyslal čerstvou akvizici do boje až ve druhém poločase, kdy už Neštěmice vedly 2:0. Jiránkovi stačilo 15 minut, aby si otevřel střelecký účet u nového zaměstnavatele, v závěru se prosadil ještě jednou.

„Měli jsme trochu tlak na sestavu právě díky nové posile, takže jsem doufal, že se všichni kluci budou chtít ukázat v co nejlepším světle. A to se také stalo,“ pochvaloval si neštěmický trenér Jan Deutsch, jenž si přál odčinit porážku v Mostě.

„Pomohl nám i rychlý gól ve 4. minutě a také trochu nejistý brankář Modlan,“ hodnotil Deutsch samotné utkání. „Od začátku zápasu si myslím, že to bylo v naší režii. Měli jsme i další šance, alespoň těchto šest jsme dokázali proměnit,“ uvedl.

A jak se mu povedlo přivábit do Neštěmic šikulu, který krom ústecké Army válel i v mládeži Dynama Drážďany? „Jondu znám léta, trénoval jsem ho už v Ústí než odešel do Drážďan, takže spolu máme rozumný vztah, ví, co jsem zač. Navíc jsou velcí kamarádi s Ondrou Černým, který hraje také u nás,“ odhalil zkušený kouč.

Parádní otočkou se blýskli fotbalisté Litoměřicka, kteří prohrávali se Srbicemi už 0:2, nakonec ale slaví výhru 5:3. Hattrickem se pod ní podepsal Petr Výborný.

„Obrat proti Srbicím se samozřejmě počítá,“ neskrýval nadšení trenér vítězů Štefan Knapík. „Není to ale jen o výhře proti třetímu týmu tabulky či o té otočce ve skóre. Já bych přidal ještě povedenou hru. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem, bohužel jsme dvakrát chybovali a tím jsme sami dostali soupeře do dvoubrankového vedení,“ pokračoval. „Naštěstí jsme ještě do poločasu dokázali skóre otočit, což bylo důležité hlavně z psychologického hlediska. Po pauze nám pomohl rychlý čtvrtý gól. Chtěl bych pochválit celý tým za předvedený výkon.“

Radost mu udělal i hattrick Výborného. „Jsme rádi, že konečně přidal i nějakou nadstavbu. Výkony nepodává špatné, ale nedaří se mu moc v gólových číslech. Tohle je to, co od něj chceme, aby dokázal svůj um zúročit i v zápasech. Těší nás, že se mu to tentokrát povedlo a doufáme, že v tom bude pokračovat.“

Podobně jako Knapík viděl zápas i trenér Srbic Martin Luger. „Na rovinu říkám, že jsme prohráli zaslouženě. Byli jsme horší, ačkoliv jsme z ničeho vedli 2:0. Obě branky nám ale darovali domácí. Ti nás od začátku předčili v nasazení, bojovnosti, zkrátka ve všem,“ nevymlouval se.„Je smutné, že nejvíc bojoval náš nejstarší hráč Martykán, ostatní si to přišli jen tak odehrát. Když pak ještě uděláme takové množství chyb, jako jsme předvedli tentokrát, tak se proti takovému soupeři, jako je Litoměřicko, hrát nedá,“ krčil zklamaně rameny.