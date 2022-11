„Těžký zápas na těžkém terénu. Nedařilo se našim lehkonohým hráčům. Mrzí mě, že je z formy Marek Pražák. Na hřišti byly emoce, hosté uráželi naše hráče. Třeba Štorce, ten tam pak hodně vypěnil. Hráli jsme netradičně v sobotu, takže ve hledišti byla převaha fanoušků Bíliny. Rozhodčí to měl těžké, obě branky ale padly ze hry. Na čelo ztrácíme pět bodů, takže to pořád není špatné,“ hodnotil náročný zápas Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

„Hráli jsme bez několika hráčů základu a byl to pro nás těžký úkol. Museli jsme se vypořádat s podmáčeným terénem, který nesvědčil kombinaci a hlavně s nepřízní hlavního rozhodčího. Ten zvláště v prvním poločase otáčel často rozhodnutí proti nám,“ kroutil hlavou bílinský šéf Petr Procházka.

„V nařízených penaltách jsme byli tentokrát přesní a klidní a tak postupně Iljazi, Tóth, Schüssmann, Bečvařík a Kozler proměnili. Jsou to cenné dva body,“ dodal Procházka.

Na penalty došlo i v Rumburku, kam přijely Dobroměřice, které nakonec odjely s bodem po porážce 2:3. Dobroměřickým bod ale evidentně nestačil, protože…

„Dobroměřice na nás vlétly, trvalo nám, než jsme se přizpůsobili jejich hře. Musím kluky za výkon pochválit, odmakali to, v závěru jsme mohli i vyhrát, ale trefili jsme břevno. Remíza je spravedlivá, pro nás jsou dva body dobré. Teď máme Ervěnice, zkusíme tam něco urvat. Bohužel mě hosté trochu lidsky zklamali. Poškodili nám dveře, řešili jsme to s nimi, ale bohužel se nikdo nepřiznal. Měl se k tomu někdo postavit jako chlap, ztratil jsem o nich mínění,“ řekl rumburský předseda David Dvořák.

„Chtěli jsme navázat na zápas s Pokraticemi, ale to se nepovedlo, a proto nemůžeme být spokojeni. Do zápasu jsme přitom dobře vstoupili, už v 8. minutě jsme se dostali do vedení, ale do poločasu a po vlastní brance Rumburk otočil. My jsme tradičně doplatili na naše nevyužívaní šancí, naštěstí Libor Maliňák dvacet minut před koncem vyrovnal. Závěr už byl otevřený, nám možná malinko docházely síly, a tak se to dohrálo do penalt. Tam bych chtěl pochválit Petra Boučka, škoda, že jsme tři penalty nedali,“ řekl dobroměřický trenér David Holeček.

Drama se odehrálo v Roudnici. Tam už vše směřovalo k remíze 1:1, jenže v 90. minutě ke střele natáhl Mikula a vystřelil tři body pro svůj Šluknov.

„Dneska super výkon od hráčů, hlavně v prvním poločase, kdy jsme měli čtyři, pět šancí a neproměnili jsme ani penaltu. Dařilo se nám hrát útočný fotbal, napadali jsme celoplošně, z toho získávali míče a dostávali se do šancí. Právě i proto jsme hráli na tři útočníky. Nechtěli jsme nechat domácí hrát fotbal po zemi. Máme sice podle obdržených gólů nejlepší obranu v soutěži, ale nedaří se nám dávat branky. Proto jsem hodně rád, že to dnes vyšlo. V tabulce chceme být výš, soutěž je vyrovnaná. Každý může porazit každého,“ řekl šluknovský asistent Ladislav Čurgali.

„Nebojovali jsme, neběhali, všechno jsme řešili špatně. Každé špatné rozhodnutí podpořilo další špatné rozhodnutí. Z toho pak následovaly neuvěřitelné hloupé věci, které jsme dělali 90 minut,“ láteřil roudnický trenér Pavel Hoznédl.

„Soupeř měl už v první půli několik šancí, darovali jsme mu i penaltu. Když už jsme přesto sahali alespoň po remíze, tak zase přišlo několik navazujících chyb a gól. Byl to jeden z nejhorších výkonů v sezoně. Doma takhle hrát nesmíme, každý si musí sáhnout do svědomí. Prohráli jsme zaslouženě a soupeři blahopřejeme k vítězství,“ uznal sportovně.

Nadšený nováček z Junioru Děčín urval bod v silných Ledvicích, kde nakonec padl po penaltách 4:5. „Byl to těžký zápas. My jsme byli k vítězství blíže. V poslední minutě jsme ale zbrkle rozehráli a domácí šťastně vyrovnali. Zklamání se projevilo do penalt, které jsme nezvládli. Bod je i tak dobrý, neprohráli jsme sedmé utkání v řadě a jsme stále na dostřel prvnímu místu,“ řekl děčínský vedoucí Miroslav Tyl.

Víkend také přinesl divoké výsledky. Pokratice bez nároku složily Ervěnice-Jirkov 12:0. Nové Sedlo vyfasovalo v Proboštově bez odpovědi desítku. Derby Spořice Klášterec ovládli domácí 8:1. „Lehký zápas mohlo by se zdát, ale nebyl. Pro nás jsou všechny body zlaté,“ řekl spořický trenér Rostislav Broum.