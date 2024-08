Pro předplatitele

František Bílek dnes 14:36

V Ledvicích došlo hned po konci jara k trenérské změně, Miroslava Lászla nahradil Jaroslav Kovačka. „Potřeboval jsem si od fotbalu odpočinout, cítil jsem to už od zimy," říká Lászlo, který zůstal v ledvickém výboru. Nový kouč se vrhl do práce, výsledkem je série výher v přípravě. „Důležité budou až mistráky. Přípravy nejsou o výsledcích," byl Kovačka nad věcí. Start do nového ročníku mu vyšel, Ledvice doma porazily 4:1 Kadaň.