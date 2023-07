Ledvičtí postup slavili ve velkém. Radovánky se odehrávaly ve fotbalovém areálu po skončení posledního zápasu, juchalo se až do rána. „Na oslavy budeme vzpomínat dlouho. Byla tam kapela, plno jídla, pití, připojili se k nám fanoušci a hlavně byli pozvaní bývalí hráči, kteří se v minulosti o postup snažili. Byli nadšení, že se to povedlo. Přiznám se, že já a předseda Ryška jsme si to hodně užívali. Celou sezonu jsme makali, aby se sen naplnil, tak to z nás spadlo," líčí Lászlo, který do Ledvic přišel trénovat před začátkem minulého ročníku.

„Já v Ledvicích hrál v dorostu, vůbec jsem nešel do neznámého prostředí. Hlavně jsem ale přebíral mužstvo po bývalém trenérovi Peťovi Gesselovi, který ho měl velmi dobře poskládané. Dá se říct, že v klubu odvedl spoustu práce a já jen slíznul smetanu. Poděkoval jsem mu při oslavách a děkuji mu tímto ještě jednou."

Lászlo udělal po svém nástupu jen několik korektur, například mladého Ryšku přesunul z kraje na stopera. „Nebylo zapotřebí do toho nějak extra sahat. Spíš jsem se snažil do týmu přinést pohodu. S každým jsem si potykal, bylo to založené na kamarádské bázi. Nejsme profíci a ani poloprofíci, takže nemělo smysl nějak přehnaně hlídat životosprávu. Snažili jsme se pořád tmelit partu, vymýšlet zábavu."

V Ledvicích například po každém domácím zápase vyhlašovali dřeváka utkání. „To je tady taková tradice. Vítěz, jestli se tomu tak dá říct, dostane dřeváky. Ale není to tak, že bychom v kolektivu hlasovali o tom, kdo byl nejhorší. Spíš to vždy vyplyne ze situace; třeba se někomu nepovede odkop, nedá gól z jasné šance, překopne tribunu a tak podobně. Tohle také tým tmelí," usmívá se Miroslav Lászlo.

Kdo v jeho týmu byl nepostradatelný? „Stoprocentně kapitán Pepa Mergl, to byl hlavní tahoun. Pak jeho asistent Tomáš Vlasík. Dále Dominik Čermák, Matěj Koudelka, Adam Koudelka, brankář Matěj Kukla, který se stal postupem času neuvěřitelným držákem. A na tyto kluky se nabalovali svými výkony ostatní. Například Honza Horák přišel z Ohniče, chytl fazonu a na konci sezony slavil postup s námi. Před sezonou vůbec nevěřil, že se něco takového může povést, že to on sám může zažít."

V krajském přeboru bude podle ledvického trenéra záležet hlavně na tom, jak zmiňovaná parta zareaguje na dílčí nezdary. „To ji prověří," ví Lászlo. „Všem jsem řekl, že už nebudeme vyhrávat jako v I. A třídě. Nalili jsme si čistého vína. Všichni ví, že po porážkách se budeme muset kousnout a zabrat."

Klíčem k tomu, aby porážek bylo co nejméně, je zkvalitnění stávajícího kádru. Ledvice podle svého trenéra potřebují tým doplnit, aktuálně je pálí defenziva. „Myslím si, že dopředu jsme silní, ale dozadu je to horší. Hodil by se stoper, šestka a pravý bek. Zatím jsme získali Jakuba Maivalda, který kopal pražskou B třídu. Přestěhoval se sem a sám se nám přihlásil. Bereme ho, je to útočník. Z Bíliny přišel Esat Iljazi, kariéru obnovuje Petr Žemba, který také kopal v Bílině. Další hráče máme rozjednané."

I Viktorka poznává, jak je těžké sehnat nové hráče. „Je to o penězích. Nechceme někoho přeplácet, chceme, aby všichni měli stejně. A hlavně aby to bylo o partě. Myslím si, že v současné době by kluby mezi sebou měly víc spolupracovat. Bohužel to tolik na okrese nevidím," tvrdí trenér, jehož mrzí, že do okresního přeboru zahučel Ohníč, kde působil. „To je jeden z klubů, se kterým bychom rádi spolupracovali. Držím Baníku palce, ať se zase dostane nahoru."

Přípravu začnou Ledvice v pondělí 17. července. O pět dní později hostí tradiční domácí turnaj, jehož se kromě nich tentokrát zúčastní Krupka, Oldřichov a Junior Děčín.