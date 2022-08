V minulé sezoně ledvický tým vedli Dušan Zahradský a Petr Gessel, nakonec z toho bylo deváté místo a mírné zklamání. Vedení klubu ale na nového kouče nijak netlačí, nestaví před ním přehnané cíle. „Vidím tu kvalitu a především chuť trénovat. V Ohníči to hlavně ve druhé půli sezony už takové nebylo, ale může to být i tím, že ve vyšší soutěži už jsou i nějaké ty finanční motivace. Já si každopádně tréninky pochvaluji, máme je v úterý a čtvrtek, chodí mi sedmnácti lidí. To už se pak dá pořádně trénovat, něco nacvičit,” je Lászlo spokojený.

FOTO A VIDEO: Laňka dostal dva roky natvrdo za úplatky, přesto fotbal hraje

Ledvice zatím zkouší pár hráčů z Hrobčic, Ohníče a dál jednají o posilách. Co se odchodů týče, pryč je jen Brejcha, který zamířil do Oldřichova. „Především se chceme fotbalem bavit, abychom hráli pěknou kopanou, která se bude líbit lidem. Já mám rád útočnou hru, žádný beton. Chci hrát na dva útočníky, ať to vypadá. Mám tu mladé kluky a také pár zkušených, jako například Vlasáka, Mergla, Koudelku. Na nich to chci stavět.”

Trenér Lászlo, který v Ledvicích hrával jako dorostenec, odhaduje, že oproti B třídě se kterou má mnoho zkušeností, bude A třída mnohem víc rychlejší. „I ta technika bude na vyšší úrovni. Co jsem se tak chodil dívat, tak nějakých šest sedm týmů je oproti nejnižší krajské soutěži jinde, ten spodek je s ní srovnatelný. Tipuji, že nahoře bude hrát Proboštov, to je hlavní favorit na postup. Dole asi Šluknov, Rumburk, možná Nové Sedlo. Ale tam nevím, jak se posílilo, jen mi přišlo, že tam bylo hodně starších hráčů. Pro tuhle soutěž už je potřeba mít tým namixovaný.”