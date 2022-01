Před sezonou jste chtěli být nahoře, z tohoto pohledu pro vás deváté místo není lichotivé. Jak se na dějství v úvodní části této sezony díváte vy? Je to tak, spokojenost s postavením v tabulce u nás nepanuje. V minulé sezóně jsme po polovině soutěže patřili k týmům první trojky, to jsme chtěli zopakovat, kádr se totiž téměř nezměnil. Bohužel se nám to z různých důvodů nepodařilo.

Zkuste ty důvody rozvést…

Těch důvodů je několik. Hlavním je z mého úhlu pohledu úzký kádr. Pokud nám vypadne několik hráčů, je to na hřišti znát. Kompletní jsme byli poprvé vlastně až proti Neštěmicím. Hráči samo sebou preferují práci, občas je vyřadí zranění, karetní tresty, tedy obvyklé důvody absencí, které řeší všechny týmy. Některá utkání jsme si prohráli sami chybami v obraně, která v některých duelech nefungovala tak, jak by měla. Tým svou kvalitu ale určitě má, což potvrdil v zápasech s týmy z předních příček tabulky. Věříme, že na jaře již ztrácet body zbytečně nebudeme. Uvidíme, jak se jarní část bude vyvíjet. Každopádně chceme, aby diváci zejména doma viděli pěkný fotbal a branky… Raději do sítě soupeřů.

Když jsme u těch gólů - bílinský tým má poměrně příznivý poměr vstřelených/inkasovaných branek. Přesto má na podzim vyrovnanou bilanci výher a porážek. Kde vás tlačí bota?

Jak jsem již říkal, dělali jsme školácké chyby v obranné fázi, kdy jsme několik utkání ztratili po fatálních chybách. Chybí nám dlouhodobě zkušený hráč ve středu záložní řady, takový správný „špílmachr“, který hře vtiskne tvář a tempo. Máme běžce a bojovníky, ale typický technicky vybavený střední záložník nám chybí. K výborným výkonům se v závěru rozehrál mladý Dominik Schüssmann, který střední zálohu hraje, je však ještě dost mladý. Esat Iljazi hraje spíš ze strany nebo pod hrotem, Denis Podaný také není klasický tvůrce hry, ačkoli svou bojovností umí mužstvo strhnout. Pokud ale nebudeme dělat školácké chyby v defenzívě, nebudeme podceňovat soupeře, výsledky by se zlepšit měly.

Na podzim vás táhl kanonýr František Tůma. Co říkáte na jeho gólovou produkci? Mohl těch gólů dát ještě více? Jaký to vlastně je typ hráče? Na hřišti i charakterově?

Franta Tůma nás střelecky drží už několik let. Jeho gólová produktivita je úctyhodná. Jeho každoroční gólová bilance se pohybuje okolo třiceti branek. Má k tomu nakročeno i letos. Je rychlý s míčem i bez, odolný v soubojích, umí vystřelit tvrdě, občas i technicky, pro každou obranu je postrachem. Šancí má samo sebou daleko více, kdyby proměnil všechny, měli bychom určitě bodů více. Jeho potenciál a schopnost skrývat jsou pro nás hodně důležité. Co se týče jeho charakteru, není s ním žádný problém. Tým je partou, které je Franta součástí. Naše ofenzíva ale není jen o Frantovi. V létě se k nám vrátil Lukáš Katrenič, který taky vyrostl ve velice dobrého hráče. Dopředu jsou oba v nebezpeční a spolu s Esatem Iljazim tvoří oni tři naši údernou sílu. Nesmím zapomenout ani na zkušeného Michala Junka, který v podzimní části také vstřelil, tuším, pět branek.

Příliš vám to nešlo na hřištích soupeřů. Čím je to dané? Scházíte se především na venkovní zápasy v menším počtu; bez klíčových hráčů?Venku se hraje vždy hůře. Chybí podpora fanoušků, hráči mají přece jen větší pohodu v utkání v domácím prostředí. Je to podle všeho sice spíše otázka psychiky, ale prostě venku není doma. S rozklíženou sestavou jsme jeli pouze do Šluknova, kde jsme opravdu měli velké problémy tým složit.

Závěr podzimu ale špatný nebyl - 12 bodů z pěti zápasů. Co se zlepšilo?

V závěru se pozitivně projevilo několik faktorů: mužstvo v průběhu podzimu trénovalo, takže se zlepšila kondice hráčů; jak jsem již uvedl, do sestavy se vrátila hráči po zranění; některá utkání vyšla tak, že i kluci, kteří měli pracovní povinnosti do práce nemuseli; samozřejmě se po dobrých výkonech zvedla sebedůvěra, která také tvoří základ dobrého výkonu. Na začátku soutěže některé hráče zastihla nadváha, měli jsme několik hráčů zraněných, těch aspektů bylo více.

Přes zmiňované zlepšení došlo ke změně trenéra. Proč pan Kovačka skončil a kdo ho nahradí?

Už v průběhu podzimní části jsme uvažovali o změně na trenérském postu. Špatná utkání jsme odehráli doma s Kláštercem, Liběšicemi, prohráli jsme v Mojžíři, kde jsme první poločas hráli velice dobře a vrcholem našeho zmaru byl již zmíněný Šluknov. V debatách padaly různé možnosti, ale ke změně na postu trenéra nakonec v průběhu sezony nedošlo, protože závěr podzimu mužstvo zvládlo velice dobře. Na hodnocení sezóny jsme se však s Jardou Kovačkou dohodli, že spolupráci po čtyřech letech ukončíme. I pro něj byl poslední rok náročný. Je obtížné neustále přemlouvat některé hráče, aby šli hrát fotbal, jak se to v průběhu podzimu někdy dělo. I tréninková morálka nebyla vždy taková, jak si trenéři představují. Spolu s Jardou skončil také asistent Martin Verbovský. Oběma bych rád ze jejich práci na lavičce týmu poděkoval. Věříme, že nově jmenované trenérské duo Václav Mojžíš a Michal Junek pomohou vrátit tým do vyšších pozic na jaře a na podzim opět zaútočíme na nejvyšší příčky A třídy.

Jaký je plán zimní přípravy? Bude se nějak lišit od předchozích?

Plán je hotov. Příprava již byla zahájena ve středu 5.1. V domácích podmínkách budeme trénovat do konce ledna, poté tradiční soustředění ve Sloupu a v polovině února začne série přípravných utkání, která odehrajeme na domácí umělé trávě vždy v sobotu od tří hodin.

Plánujete pohyby v kádru? Odchody, příchody? Jak je potřeba kádr vylepšit?

Kádr svou kvalitu bezesporu má, ale opravdu je dost úzký. Takže do přípravy bereme několik našich mladých hráčů. Uvidíme, zda se v přípravě osvědčí, nebo ne. Budou s námi trénovat mladí Petr Skuthan a Ondřej Paller, kteří na podzim hráli v Ohníči. Oba jsou však na vysoké škole tak uvidíme, zda budou mít možnost potrénovat. Do tréninku se zapojil Lukáš Magyár, velký talent s velkým potenciálem, který podzim strávil jako hráč Lahoště. Uvidíme, jak se bude jevit on. Z Litvínova se vrací Tadeáš Köhler (ročník 2004), který si vyzkoušel nejvyšší soutěže v mládežnických kategoriích. Do přípravy plánujeme zařadit i naše nadějné dorostence, kteří v létě končí v dorostu. V hledáčku máme ještě další hráče, se kterými zatím jednáme. Věříme, že v zimě nikdo neodejde.

Kdybyste měl jmenovat osu týmu nebo jednoduše hráče, na kterých hra stojí - kdo by to byl?

Protože je fotbal týmovou hrou, nemám rád vyzdvihování jednotlivých hráčů před ostatní. Ale řeknu vám dle mého ideální sestavu: Jedničkou v brance je Jarda Kovačka, který vyrostl ve velkou oporu; v obraně Martin Šoufek, Jirka Zavadil a Jirka Baran; mezi záložníky Petr Pavlíček, Esat Iljazi, Denis Podaný; v útoku potom Franta Tůma, Lukáš Katrenič. Dominik Schüssnamm a Jirka Tirb doplňují základní sestavu tak, jak bych to postavil, kdybych byl trenér. Další hráči jako Václav Bečvařík, Lukáš Bureš, Michal Junek, mladý Patrik Ondo, David Brůna, Matěj Kozler či Lukáš Chiriac tvoří další důležité články našeho týmu. Snad jsem na nikoho nezapomnělUž jste říkal, že nemáte tvůrce hry.

Má tým svého lídra?

Náš tým nemá vyloženého lídra, který by mužstvo na hřišti táhl. Tým na hřišti umí strhnout Denis Podaný, který však často své emoce není schopen krotit, a to je ve finále kontraproduktivní. Martin Šoufek je šéfem obrany, na podzim ho však trápila zranění, takže toho tolik neodehrál. K tomu, aby byl lídrem má všechny předpoklady právo on.

Jakou měla na podzim A třída úroveň? Kdo podle vás nakonec postoupí do krajského přeboru?

A třída se po redukci ze dvou skupin dost zkvalitnila. Jsou zde týmy, které chtějí tuto soutěž hrát. I hráčská kvalita u některých je vysoká. Všechny převyšují Neštěmice, Lácha, Jirkovský jsou hráči, kteří mají hrát výš; Proboštov také pod novým vedením pookřál a vypadá dobře, mladý Brodský je vynikající hráč, ve vzájemném utkání brankář a předseda v jednom Račuk předváděl skvělé zákroky, sedlo si to tam. Pro mne překvapivě však soutěž vedou Černovice, které své postupové ambice neskrývají. Mým favoritem na postup jsou však Neštěmice.

Už nemáte béčko. Proč? Bylo po covidu málo hráčů?

Béčko jsme do této sezóny nepřihlásili. Potýkali jsme se se špatnou morálkou hráčů béčka. Chtěli jsme, aby naši hráči, kteří přecházejí z dorostenecké do mužské kategorie, v něm našli uplatnění, chtěli jsme, aby se rozšířila komunita okolo našeho klubu. Některá utkání však končila ostudně v náš neprospěch a vrcholem bylo, když na sraz k mistrovskému utkání přišel jeden hráč, nejstarší hráč týmu Robert Bůžek. Ostatní se ani neomluvili. To byl vrchol a poslední kapka pro to, abychom se rozhodli béčko zrušit. Pokud by se našlo dostatek kluků., kteří by za béčko hrát chtěli, není problém jej opět postavit. Na podzim jsme ale poslali šest našich hráčů do Ohníče, kde kopou B třídu a zdá se, že spokojeni jsou všichni. S vedením Ohníče si teď v lednu chceme sednout a nastavit spolupráci na dlouhodobější bázi.

Jak se celkově daří bílinskému fotbalu? Je o fotbal i v této nepříliš příznivé době zájem mezi dětmi? Máte jich dostatek? A trenérů?

Podle mého názoru vypadá situace optimisticky. Udělali jsme v předminulém roce několik změn v organizaci, zejména co se týče mládeže. Tam jsme v minulosti řešili řadu nedostatků. Aktivně se do fungování klubu zapojil Michal Junek, který dal dohromady kategorie žáků a přípravek. V minulosti nám některé ročníky úplně chyběly, a to je potom problém ve vyšších věkových kategoriích. Michal spolu s Bronislavem Pavelkou kategorie žáků zkonsolidovali a v současném ročníku tak máme žáky na velice solidní krajské úrovni. Dorosty v létě vypadaly také všelijak, zejména starší dorost, kde bývá největší „úmrtnost“ hráčů. V průběhu podzimu však trenéři rozhodli sítě a když jsem se byl podívat na tréninku teď v týdnu, na hřišti bylo 25 hráčů a dalších pět chybělo. Takže to vypadá že budeme mít opět po dlouhé době na jaře dva plnohodnotné dorosty. Zájem v Bílině o fotbal je pořád. Děti k nám chodí a je na trenérech, aby je u fotbalu udrželi. Trenérů máme u mládeže 14, zapojujeme i hráče A mužstva, což je pro děti dobrým motivem. Trenéři jsou samozřejmě základem fungování.

Jak se vám daří získávat sponzory, jak pomáhá město?

Náš klub je postaven na podpoře města. Podpora je stabilní již několik let, a to je pro naši činnost velice důležité. Využiji této možnosti a poděkuji vedení města Bílina za podporu. Město systematicky podporuje největší sporty ve městě, mezi které patříme i my (další jsou atletika a hokej), takže náš rozpočet na rok je pokrytý. Co s týče sponzorů, to je velký problém. V roce 2021 jsme obdrželi několik finančních darů, které jsou ale realizovány na osobních vztazích dárců s někým z klubu, v roce 2021 například pořídil náš podporovatel nové dresy pro A mužstvo. Firmy mají samotné hluboko do kapsy, natož aby podpořily fotbalisty. Takže fungujeme díky městu, čehož si velice vážíme. Děkuji tedy všem našim podporovatelům a také všem kolegům z klubu, kteří se na činnosti podílejí.