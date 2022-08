V zimě Duchcovští instalovali nové sedačky na ikonické tribuně, postarali se rovněž o lepší ozvučení a nové koupelny. Tou dobou se na čtvrtém místě těšili, jak zaútočí na samou špičku tabulky. „A pak jsme to totálně pohnojili. Máme fakt skvělé podmínky, řekl bych dokonce divizní, ale výkony tomu vůbec neodpovídaly. Přitom jsme dvě sezony za sebou byly nahoře, když byl covid. Teď můžu říct, že právě covid nás okradl o A třídu a i o lepší hráče, protože do B třídy se každému nechce,” konstatuje duchcovský lodivod.

Aby se jaro neopakovalo, snaží se Duchcov posilovat. „Udělali jsme tři hráče, budou to posily do áčka, do základu, ale ještě to není úplně uzavřené, tak jména neřeknu. A k tomu ještě další hráče, tak trénujeme v nějakých patnácti dvaceti lidech, to je úplně nádhera. Cítím, že je tu chuť do fotbalu, mám z toho radost. Na jaře jsem úplně ztrácel sílu, protože jsem hrál se zraněními, zafáčovaný. Kluci byli rádi, že jsem jim pomohl, když byla nouze, ale od lidí na tribuně jsem slyšel výčitky, to mě mrzelo."

V sestavě už nenajdete veterána Jana Barnata, jinak se žádné další odchody důležitých hráčů nekonaly. „Snažím se doplňovat hlavně mladými. Chyběla nám střední generace, byli tu buď cucáci, nebo naopak my, dědkové. Teď jsme udělali kluky od 21 do 32 let. Starší cítí konkurenci, makají, tak je to správné,” líbí se Macháčkovi.

S trénováním měl minimum zkušeností, přesto se rozhodl po kouči Senickém duchcovské áčko před lety vzít. „Vedl jsem jen dorost. Ale postupně se učím. Baví mě to, když mají kluci chuť, když fotbalu něco obětují. Na téhle úrovni se musí hrát srdíčkem, ne pro peníze."