"Byl to výborný zápas, tradičně skvělí diváci vytvořili parádní atmosféru," děkoval na dálku Michal Račuk, předseda TJ Proboštov.

Vedle třígólového hrdiny pomohlo domácím i vyloučení hostujícího Jana Podzimka ze 40. minuty. "Kroupič si tam hezky strčil míč, dostal se před stopera a třebaže se nejednalo o nic hrůzostrašného, tak bylo jasné, co bude následovat. Faulující hráč opouštěl hřiště ještě dříve, než sudí vyndal červenou kartu."

Ano, rozhodčí Miroslav Vlašič vyloučil kadaňského hráče za zmaření zjevné brankové možnosti, chycením hráče za dres a následné stažení na zem v souboji o míč asi pět metrů před pokutovým územím, jak uvedl arbitr v zápise.

Račuk si tříbodového zisku cenil. "Po porážce 2:3 v Oldřichově to pro nás byl důležitý zápas, jsme rádi, že jsme se z chvostu tabulky dostali do jejího klidnějšího středu. Myslím si, že jsme byli lepší, už ve 2. minutě trefil Záveský břevno, pak ukázal instinkt zabijáka a díky své zkušenosti dokázal paradoxně skórovat z mnohem složitějších situací než v úvodu. Kadaň byla těžký soupeř, nám navíc chyběli asi čtyři hráči, ale ti co naskočili, tak zaslouží pochvalu," řekl spokojený klubový šéf.

Tuší, že sobotní zápas na hřišti v Brné, bude hodně těžký. "Víme, že Brná hraje dobře, mohla jít do divize, na podzim neztratila ještě ani bod, ale chceme se dobře připravit a pokusíme se nějaký bod urvat a postavení ve středu tabulky potvrdit," dodal Račuk.