Jak se vše změnilo ve fotbale od doby, kdy jste v Proboštově začínal? A jak se změnilo vaše postavení v týmu? Už mi bude čtyřicet, je to znát. Když jsem začínal, tak to bylo něco jiného. Ten rozdíl jsem vnímal hned po svém návratu sem. Hlavně co se týče rychlosti. Fotbal je hodně o běhání, kondičce. Dřív, aspoň mně se to tak zdá, to bylo víc o fotbale, technice. Teď je v tom víc i taktika, z vyšších soutěží se přenáší do těch nižších. Trenéři víc o fotbale přemýšlí, víc ho studují.

Překvapuje mě, že vzhledem k té rychlosti jste stále na hrotu. Postupem věku někteří útočníci přechází do zálohy a pak i do obrany.

V útoku člověk nemusí extrémně běhat. Ale mně je jedno, kde bych hrál, protože bych stejně nějak rychle nemohl běhat nikde. (smích) Já jsem spíš ten typ útočníka, který čeká ve vápně na svou šanci.

Čekat, střílet, skórovat jako třeba Horst Siegl? A i sklepávat pro spoluhráče jako Honza Koller?

No spíš ten první. Rozdávat moc ne. Ale řeknu, že dávat góly je teď náročnější. Obrany jsou lepší. Na druhou stranu mám zkušenosti a vím, co je pro mě dobré. Ale jak je to rychlejší, tak i ty zkušenosti nestačí. Myslím si, že to mám, ale nemám. Prostě se k míči nedostanu včas.

Ale minulá sezona v krajském přeboru nebyla gólově pro vás špatná. Dal jste 15 branek.

Ani jsem nečekal, že jich bude tolik. Je to dobrý počet. Chtěl bych jich mít plus mínus stejně i v tomto ročníku. Ale nevím… Asi to už bude moje poslední sezona a končím, už to nejde.

Atmosféra na fotbale v Proboštově | Video: Deník/František Bílek

A co potom? Béčko Proboštova v okresním přeboru?

Nevím. Uvidím, co pak bude. Já už chtěl skončit teď kvůli zdraví, ale pak si říkám, že ještě chci hrát, ale prostě už to nejde. Čekal jsem, že někoho klub do útoku udělá, že si třeba půjdu sednout na lavičku a v závěru pomůžu, ale naopak odešel Kalabza. Takže ještě sezonu dám.

Co nejvíc bolí?

Operované koleno. Mám ho po křižáku. A před třemi roky kotník. Cítím vstávání, celkově bolest. Do toho se to těžko kombinuje s prací. I když té mám nejvíc v době přezouvání na jaře a na podzim, to jsem tam od rána do večera.

Nepomáhá ani regenerace?

V zimě chodím do sauny, doma mám bazén. Kolo, procházka s přítelkyní, psy. Ale věk člověk nezastaví. Limitující je především ta rychlost, o které jsem se bavili. Já nikdy nebyl rychlík, už je to jen horší a horší.

Je to trošku paradox, sportovní věk se v současnosti prodlužuje. Jenže když není člověku přáno po té zdravotní stránce…

Musíme na to koukat tak, že vrcholoví sportovci mají jiné možnosti než my, amatéři. A mají je od mládeže. Pracují s nimi ti nejlepší trenéři, mají k dispozici různé rehabilitační linky a tak podobně. My musíme k sportu mít i práci, nemůžeme se mu věnovat jako profíci. Jak ale říkáte, je to o tom, že máte štěstí na dobré zdraví.

V Proboštově třetí sezonou působí trenér Petr Němec, který hrál za reprezentaci, trénoval v lize i v zahraničí. Jaké je pod ním hrát a trénovat?

Je to stejné jako pod Přemkem Bičovským, který byl v Proboštově před léty. Stejně jako on, i pan Němec má obrovské zkušenosti. Jsou to profesionálové, vědí, co mají trénovat, jak na to. Museli si ale navyknout na to, že my, hráči, na krajské úrovni chodíme do práce. Samozřejmě je to ale i o přístupu kluků, jestli se chtějí posouvat a přistupovat k tréninkům zodpovědně. Mně někdy přijde, že mladí už nemají v sobě vůli. Na druhou stranu na tréninky chodí slušný počet lidí.

Změnil Petr Němec nějak svůj pohled na trénování amatérských fotbalistů?

Já myslím, že ano. Na začátku to bylo takové bojovné, ale pak pochopil, že nejsme profíci. Prostě víc přimhouří oči. Tak to bylo i s Přemkem Bičovským.

Trenér Němec vypadá celkem nepřístupně, když je zápas. Ale dobře vím, že v kabině to umí odlehčit.

To je pravda, sranda musí být. Ale naštvaný on umí být, když to někdo fláká a neplní jeho pokyny. Ten fotbal na krajské úrovni se však hraje pro žízeň. Máme všichni rádi si po zápase sednou u piva, pokecat, rozebrat fotbal, život. A jít pak v klidu domů. Neexistuje, že si po porážkách nadáváme. Prostě si to chceme užívat a bavit se v naší fotbalové partě.

Jakou bude mít Proboštov sezonu?

Ukáže se, jak jsme na tom. Loni jsme byli nováčkem, druhá sezona bývá horší. V minulém ročníku jsme měli naběháno, zápasy jsme uměli otáčet ve druhé půli. Teď bychom také tak chtěli hrát. Určitě se zkraje nebudeme nikam honit. Máme zabijácký los, skoro jako Teplice v lize. Hlavně doma chceme bodovat. Z případných porážek se nesmíme podělat.