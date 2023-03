„S bodem musíme být spokojeni. V prvním poločase měly Srbice tak šest vyložených šancí. Kdybychom v poločase prohrávali 6:1, nikdo by se nedivil. První branku jsme sice dostali po menší chybě, do které byl namotaný i náš brankář, pak nás ale Mára Smutný neskutečně podržel,“ přiznal Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Tým z Děčínska na startu jara bojuje s úzkým kádrem, jedním gólem mu pomohla nová a hodně mladá (ročník 2006) akvizice. Ve 27. minutě se prosadil mladičký Ahizan Dieudonné, který vyrovnával na 1:1. „Chyběl Just, Líbal a hlavně Gaher. Ten se asi nestihne dát během jara do kupy, to je velká ztráta,“ smutnil.

Jílové je v tabulce s 19 body jedenácté. Hraje o záchranu, navíc týmy ze spodku tabulky bodovaly. „Budeme se o to rvát, rozhodně chceme přebor udržet,“ dodal Barilla.

Sokol Srbice - FK Jílové 3:2 PK (1:1)

Branky: Zigmund, Egrt - Dieudonné, Feledi. R: Vlašič. ŽK: 1:5, 50 diváků.

Jílové: Smutný - Michl, Reichelt, Šalda, Doubek - Feledi, Příhonský, Sobíšek, Příhonský, Žáček, Bílek - Dieudonné (86. Štučka).