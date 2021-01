Stojíme u fotbalového hřiště, kde se v minulém roce odehrálo několik fotbalových utkání, například s Pozorkou, což je 1. FC Dubí, Hrobem nebo Soběchleby. V červnu jste stačili uspořádat fotbalový turnaj čtyř týmů s názvem Covid Cup. Na zápasy chodilo dost lidí. Musím říct, že nejen kvůli fotbalu, ale i kvůli výborným grilovaným pochutinám. Jak hodnotíš atmosféru kolem fotbalu?

Je pravdou, a nám to dělá se vší skromností obrovskou radost, že polopralesní čutaná poslední léta lidičky z blízkého i dalekého okolí tak nějak táhne. Ale stejně si myslím, že to není jen o tom fotbale. Je to o celkové atmosféře v okolí Rudolfky, kde má „eskáčko“ svoji základnu. Lidi prostě přijdou na pokec se známými, na kus žvance s pivkem, na pizzu do hospody a sem tam někteří očkem na křováckej fotbal juknou. Nebudu ti nic nalhávat, že pro hráče je radost a čest hrát před návštěvou 300, 400 či dokonce 600 diváků. To i ten největší lempl rychlejší dva kroky udělá. (smích) Prostě tě to hecne. Diváků si proto nesmírně vážíme a děkujeme jim za jejich přízeň.

Ale SK Dubí není jenom fotbal. Mezi další aktivity patří i hokejbal, volejbal, golf, florbal …

Prvotně je třeba zmínit, že „eskáčko“ opravdu není jen a pouze o fotbale. Je to ucelený spolek šesti různých sportovních odvětví – fotbal, florbal, hokejbal, volejbal, golf a stolní tenis. Každé má své pevné a nezaměnitelné místo v mozaice SK Dubí. Jsme za to moc rádi.

Mezi neoficiální, ale velmi úspěšné, sportovní aktivity patří turnaj v cornhole (18 týmů), volejbalový turnaj (12 týmů) nebo hokejbalový turnaj (8 týmů), které se stačily odehrát v povolené době. Kladný ohlas lidí je zřejmý, jinak by se turnaje neopakovaly, ale jsou nějaká negativa?

Negativa se najdou všude, ale je třeba se s tím nějak popasovat a nebrečet. Případné problémy jsou od toho, aby se řešily. Ne proto, aby se mudrovalo, jak to nejde. Kdysi někdo řekl, že moc demokracie škodí. Já s tím naprosto souhlasím. K čemu ti je dvacet demokratických názorů u piva ve stylu „chtělo by to, mělo by se, udělá se“? Prostě to udělej a nemudruj.

Z dalších aktivit můžeme jmenovat turnusy mladých inline bruslařů, dovolenou otců a puberťáků u Pelhřimova anebo Všelidovou veselici sportovců či Cornholové turnaje. Organizace všech akcí vyžaduje nejen finanční prostředky, ale kvanta ochotných lidí.

A to je alfa a omega všeho dění nejenom v našem klubu. Finance jsou sice důležité, ale bez těch desítek bezejmenných dobrovolníků, co se jen kolem klubů motají a jsou ochotni zdarma a ve svém volném čase přiložit ruku k dílu, za což se jim sluší smeknout pomyslný klobouk, prostě nic neuděláš a nezorganizuješ. A „eskáčko“ má tu kliku, že takové lidičky prostě vždy mělo a má. Zaplať pánbůh za ně! Bez nich to prostě nedáš. A to už vůbec nezmiňuji naše trenéry a trenérky mládeže, kteří musí třikrát-čtyřikrát týdně od rodin, věnovat se nastupující generaci.



I finance jsou důležité. Můžeš prozradit zdroje?

Jestliže dobrovolníci jsou na prvním místě, tak finance hned na druhém. Zdroje a příjmy našeho klubu jsou naprosto veřejně přístupné na portále justice.cz , Když to zkrátím, tak asi 60 % rozpočtu pokrývá finanční příspěvek města Dubí, 30 % dodávají sponzoři a dlouhodobé pronájmy a zbývajících 10 % si musíme vybrat samy formou členských příspěvků. Zde bych chtěl využít příležitosti a všem poděkovat – zastupitelům města Dubí, generálním sponzorům fi. Stavmart s.r.o, fi. Mature a mnoha dalším malým sponzůrkům.



Ale zpátky k lidem, kteří jsou nejdůležitější. Jaká je vaše členská základna? Kolik lidí, dospělých, dětí?

V současné době registrujeme 196 mladých, starších i nejstarších sportovců v různých odvětvích. Jsme tak největším zájmovým spolkem ve městě. Z toho přibližně polovinu tvoří děti a puberťáci. V posledních letech se tak nějak pohybujeme plus minus stejně.

Jak vůbec vznikl SK? Mohl bys přiblížit jeho historii?

No, na to nejsem asi ten pravý. Do „eskáčka“ jsem přišel někdy před čtvrtstoletím z Rudolfky. Spíš bych ti mohl povídat o areálu na Rudolfce, kde jsem strávil de facto posledních 40 sportovních let. (smích) Ale ne, teď vážně. SK Dubí pod různými názvy funguje od prvních poválečných let. Byl zaměřený výhradně na fotbal, což se v posledních dvaceti letech trochu změnilo.



Když se zamyslíš nad tím, co jste v SK v covidový rok 2020 prožili, jak to celkově hodnotíš? Povedlo se vše, co se mohlo? Byly nějaké problémy? Co tě překvapilo?

Horko těžko se dá ten prazvláštní covidový rok nějak hodnotit. Veškeré soutěže byly zrušené či pozastavené, ani trénovat není možno. Nejvíce tím asi trpí děcka. Namísto pobíhání po sportovištích jen tak bloumají po Dubí či sedí doma na zadku. Ale nic se s tím bohužel nedá dělat, tak to prostě je. Velice nás překvapila spolupráce s novými nájemci restaurace na Rudolfce Jardou a Nikol, kteří nejenže hospodu prostě dělat umí, ale navíc nám vycházejí velice vstřícně ke všem akcím či akcičkám.



Poslední otázka patří budoucnosti. Co se bude dít ve vašem klubu v tomto roce či v delším období?

Budoucnost? Tu řídí opatření proti covidu, plánovat se moc nedá. Samozřejmě se něco rýsuje, něco v hlavách máme. Jako stěžejní bod jsme si dali za cíl vybudovat zde na Rudolfce příští rok, pod eskáčkovskou vlajkou, vlastní fotbalové týmy od přípravky až po starší žáky. Měli jsme se šéfem sousedního 1. FC Dubí dohodu o tom, že pět let nebudeme mít vlastní fotbalový potěr. Ta dohoda právě v červnu 2021 vyprší, tak nám nic nebrání jít tak nějak naplno do toho.



Míra Postl