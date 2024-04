FOTO: Z béčka Ohníče je prý stará garda, chybí mu pomocníci z áčka

Stát za legendami dubské kopané je pro něho velká čest. „To jsou kluci, kteří už mají svůj věk, za náš klub toho mají mnoho odehráno. Ale ani oni nechtějí být poslední, i když je to jen prales a hrají ho jen pro radost a aby aspoň na pár hodin utekli od manželek a pak na pivo. Pořád ale mají vítěznou mentalitu, v každém zápase chtějí bodovat. Myslím, že jsme se dobře rozjeli a těžko se ten válec legend bude zastavovat," směje se urostlý brankář.

Nejvíc se mu prý povedl duel proti Baníku Ohníč (4:0). Předvedl dva super zákroky, kterými postavil základy cenného vítězství. „Nejdřív jsem na lajně vytahoval hlavičku jednoho hráče soupeře, pak jsem vyrazil před sebe střelu z vápna, ale dostal jsem se rychle zpět na nohy a ani z dorážky na malém vápně mě nepřekonali. Po tomhle zákroku mě chválili i hráči Ohníče, nebo spíš proklínali."

I v Háji s sebou Lněnička mrštně mrskal od tyči k tyči, Dubí zvítězilo 2:1. „Tady jsem měl také pár zákroků, asi byly důležitější než týden před tím. Dlouho jsem držel stav 1:1, což klukům pomohlo k tomu, aby deset minut před koncem dali vítězný gól."

Proti Hrobčicím si už brankářská jednička klubu z Bystřice tolik nezachytala, stejně jako v Háji inkasovala pouze z pokutového kopu. „Byly tam spíš centry a dlouhé balóny za obranu. A také nájezd, který jsem ustál. Hrobčice pak v nastavení kopaly penaltu, jinak si za celý zápas nic nevytvořily, vyhráli jsme 2:1."

Pro béčko je kromě perfektních zákroků Aloise Lněničky důležitá také pomoc hráčů z áčka, které je lídrem okresního přeboru. „Když kluci můžou, tak rádi pomůžou, ale není to pořád. Asi nejvíce pomohli v Háji. Přínosem jsou všichni, protože kabina béčka je ráda, že za ně bude někdo běhat," je Lněnička upřímný.

Před zápasem s Ohníčem se s týmem rozloučil kvůli touze být víc s rodinou oblíbený trenér Jaroslav Šťásek, jehož nahradili Klaban s Trumpusem. „Řekl nám to až před zápasem. Nakoplo nás to a od té doby jsme nevyhráli. Bylo mi to líto, byl a je oblíbený. Dali jsme mu jako dárek výhru a já čisté konto. Podle mě to udělal jako majstrštyk, abychom nebyli poslední."

V kabině zálohy SK Dubí se drží zajímavý rituál, hráči si před výkopem loknou frťanu Alpy. Lněnička nezůstává pozadu, jinak se ale krotí. Během koronavirové krize totiž nabral velký počet kil. „Zhubl jsem ze 120 kilo na 91 kilo. Začal jsem jíst zdravěji, třeba si večer nedávám často brambůrky jako dřív. A piji jen obyčejnou vodu. Do toho samozřejmě trošku pohybu a také změna práce; po práci jsem přes týden ještě šel běhat."

Lněnička se teď cítí v lepší formě, i když stále má rezervy. „Na béčko je to velmi dobrá forma. Snad mě za to v kabině nezabijou," popichuje kamarády.