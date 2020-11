Pohled na tabulku nevypadá z pohledu Sokola zle. Jste spokojení?

Kdyby nám před sezonou někdo řekl, že po osmém kole budeme na tom takhle, tak bychom byli asi spokojeni. Ale nebýt dvou vyloženě nepovedených zápasů, mohlo být postavení v tabulce ještě o trochu lepší. I když teď je to asi všechno úplně jedno, nikdo neví co bude, jak to bude…

Do konce roku se hrát nebude. Jak pak sezonu dohrát?

Ve III. třídě chybí dohrát pět zápasů podzimu, v okresním přeboru sedm. Záleží na tom, kdy se zase bude moci hrát, ale přál bych si, aby se to dohrálo celé i za cenu toho, že by se hrálo systémem středa - sobota. Uvidíme…

Co u vás v týmu ve hře funguje, co naopak ještě drhne? Zdá se, že nedáváte moc gólů, na druhou stranu ale ani moc neinkasujete.

Na tom skóre je to přesně vidět. Vzadu nám to teď funguje, ale strašně se na gól nadřeme. Do šancí se dokážeme dostat, dokážeme soupeře i přehrávat, ale "zabíjí" nás neproměňování i vyložených šancí.

Jaká vlastně soutěž, III. třída, je? Když to srovnáte s minulým ročníkem, kdy byl okres rozdělený na dvě části, je to teď lepší?

S loňským ročníkem to snad ani srovnávat nejde… Byl to takový paskvil z nouze. Mělo to ale i pozitivní stránku. Nše skupina byla velmi těžká, ale dokázali jsme si, hlavně mladí, že můžeme hrát vyrovnané zápasy i s těmi nejlepšími.



Jaké ve III. třídě máte ambice?

Kdyby vše běželo normálně a hrálo se, tak bychom se chtěli poprat o druhé místo v tabulce.

Změnil se nějak váš kádr oproti minulému ročníku?

V podstatě se kádr nezměnil. Přišel jen druhý gólman, Patrik Doležal z Chlumce. Mančaft si teď pěkně sedá, mladí dozrávají do toho správného věku. Občas hrajeme už i fotbal, proto nás všechny mrzí, že je soutěž opět pozastavena.

Máte už trenéra?

Trenéra jako takového nemáme. Vede a trénuje nás legenda - dlouholetý hráč Sokola Jirka Vacek. O trenéra jsme se pokoušeli, protože bychom ho mít měli, pokud chceme hrát přebor dlouhodobě. Ale v dnešní době někoho sehnat je nadlidský úkol.

A trénujete v týdnu?

Účast na trénincích by nám mohla závidět mužstva z A třídy. Chodí nás každý čtvrtek zhruba 12 - 14.