Přiznává, že trénovali hlavně dorostenci. „Chlapi nic moc. Pár se jich připojilo k dorostu. Jsem rád, že se scházíme aspoň na mistráky. Máme tam několik studentů, do toho různé šichty, není to lehké."

Modlany na tom byly obdobně, natrénováno měli hlavně mladíci. Na hřišti se ale odehrával zajímavý souboj. „Oboustranně to bylo pěkné utkání. Tvrdé, ale v rámci fair play. Bylo to takové běhavé, soubojové. Na fotbal se díval i Ruda Řepka, za Modlany hrál jeho syn. Psal mi, že se mu to líbilo, pochvalně se vyjadřoval i Míša Doležal. Opravdu se to povedlo, i rozhodčí byli bez chyb, a to neříkám jen proto, že jsme vyhráli," podotýká Klimek.

Jeho mužstvo nedoznalo v zimě žádných změn, na jaře prý chce hlavně hrát pěkný fotbal. „My už nahoru nevyšplháme, postoupit tedy nemůžeme. A dolů to máme také daleko. Tak můžeme hrát bez zábran, pro fanoušky. Na příští sezonu chci ale připravit tým, který by se pohyboval nahoře. Hlavně ale z vlastních zdrojů, odchovanci jsou pro nás prioritou. Přeci jen jsme hráli 35 let krajské soutěže, rádi bychom se do nich vrátili."

František Klimek je známý svou péčí o fotbalový areál, v Pozorce vybudoval parádní fotbalové prostředí. „Dál to tu zvelebujeme. Teď děláme střídačky na malém hřišti. U nás už totiž hraje většina našich týmů, jen některé zůstaly na Rudolfce. Ale jsme domluveni s Teplicemi, že když to půjde, tak tu bude hrát i béčko."