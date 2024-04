Jaký neúspěšný duel byl? „Vyrovnaný. Šance byly na obou stranách, ale spíš to byl boj. Rozhodl první gól, který jsme dostali bohužel my. Pak se v obraně začalo kupit víc chyb, což bylo dané i tím, že jsme chtěli vyrovnat," hodnotí Šebl další neúspěšný zápas svého celku.

Kde vidět propad, němuž oproti předchozí sezoně evidentně došlo? „Je to tím, že nám už moc nechodí pomáhat kluci z áčka. Dřív dva tři přišli, bylo to znát. A navíc to na nás sedlo, prostě se nedaří. Je to takové nemastné, neslané. Hrozně se nedřeme na góly, vepředu jsme jaloví. Ale musím říct, že se udělala dobrá parta, tak i přes ty porážky jsem tu rád a baví mě to."

Ohníčskou partu tvoří hlavně zkušení borci, Šebl ji nazývá starou gardou. „Je to tak, jsme tu hlavně starší kusy, třeba Venca Toman, naše posila, má už 56 let. Ale na hřišti je výborný, ohromně nám pomáhá. Hlavně jeho klid na balónu, rozdávání přihrávek, čtení hry, to je fantastické," chválí Šebl.

Hráči Ohniče si dokonce chodí zatrénovat, což na této úrovni nebývá zvykem. „Chodíme na umělku. A scházíme se i mimo hřiště, třeba když má někdo narozeniny a je oslava. Parta je fakt super, jen jak říkám, potřebovali bychom i nějaké výhry."

Šebl sní o obnovení Svarogu

Tomáš Šebl je řadě sportovních fanoušků na Teplicku známý především jako futsalový hráč a funkcionář. Nejvíce byl vidět jako vedoucí prvoligového Svarogu, který ale před dvěma lety svou činnost ukončil.

„To byla paráda, rád na tu dobu vzpomínám. Zažil jsem toho se Svarogem spoustu. Poté jsem založil FK Krupka, hrajeme krajský přebor, skončili jsme teď šestí, loni jsme byli jen o bod čtvrtí. Máme známé hráče, třeba Tomáš Künzla, který byl ve Svarogu trenérským asistentem, kluky z bývalých Centurionů Doležálka, Waltera nebo Tyla, dále mladé pušky z fotbalového Dubí Kopeckého či Zachardu. Největší hvězdou byl Admir Ljevaković, pár zápasů za nás odehrál."

Dovedl by si svůj život bez futsalu vůbec představit? „To asi ne. Hodně mě to baví, u futsalu chci zůstat. Je to moje srdcovka, dělám ho snad patnáct let, možná více. A často se bavím s Michalem Žákem, šéfem Svarogu o tom, že časem možná tenhle klub znovu obnoví svou činnost, třeba v divizi, druhé lize. Oběma nám to chybí. Podle mě šla liga dolů úrovní, je jen Plzeň, Chrudim." Budeme se ještě s Michalem bavit, zkusíme jednat i s novým primátorem, třeba o tom, jestli by byla možnost mít nižší nájem v hale. Tak uvidíme."