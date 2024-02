„Nebylo to vůbec špatné, v první půli jsme dokonce vedli. Jenže pak kluci odpadli fyzicky a prohráli jsme. Ta fyzička je prostě špatná, tu musíme zlepšit. Zatím máme jen ty dva tréninky, tak na to bude ještě prostor. Ale jsme spokojený. Myslím, že kdyby to šlo takhle dál, tak bychom Kladruby příště porazili," smál se Erben.

Zkušený lišák už trénovat nechtěl, poslední angažmá ho vyčerpalo. „Byl jsem v Lenešicích, domů jsem se vracel v půl desáté, na to už jsem starý. Pak jsem zničil trenérskou průkazku, tak musím jít na přeškolení. Už jsem prostě nechtěl trénovat, ale Zabrušany mě přemluvily."

Co bylo rozhodující pro to, aby námluvy byly úspěšné? „Je tu hodně hráčů, chuť do fotbalu je velká. Nemusím to pytlíkovat, jinak bych do toho nešel. I teď proti Kladrubům jsme měli hodně hráčů, a to ještě takových šest lidí chybělo. Uvidíme, jak to půjde, ale chtěl bych, aby šla nahoru nejen fyzička, ale i hra."

Erben našel v Zabrušanech jen jednoho fotbalistu, se kterým se potkal při bývalém angažmá v Baníku. „Bucáka. Jinak se to všechno protočilo. Ale kádr není špatný, je tu pár zajímavých tváří."

Ladislav Erben je známý bouřlivák. Zklidnil se věkem? „Budu se zase na lavičce rozčilovat, bez toho by to nešlo. Jsem pořád stejný," tvrdí s hurónským smíchem 61letý kouč.