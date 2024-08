„Šlo nám o to, že naši hráči z dorostu už neměli kde hrát, když věkem překročili svou kategorii. Krajský přebor dospělých by pro ně byl velkým skokem a nechtěli jsme, aby odcházeli jinam. Proto jsme založili béčko," vysvětluje Smrž. „Můžeme zapojovat i ty, kteří věkem ještě patří do dorostu, aby si postupně na dospělý fotbal zvykali," dodává.

Atmosféra na fotbale v Trnovanech | Video: Deník/František Bílek

Společně s mladými obouvají kopačky i trenéři srbické mládeže, často se tak stává, že bok po boku nastupuje mladý fotbalista a jeho současný či bývalý kouč. „Kája Chrž, Jiří Svítil a Radek Pošta už hráli teď v Trnovanech. Pošťák chytal snad po šesti letech. Zvládl to, nezranil se. Jeho minulé pokusy totiž končily na teplickém urgentu. A máme ještě další kouče, kteří se zapojí - Davida Nejedlého, Lukáše Krejčího, Radima Nechala."

Bude béčko sloužit i hráčům áčka, kteří nejsou tolik vytíženi nebo jsou po zranění? „Pokud by někdo chtěl, tak není problém. „Naši mladí Jirka Říha a Tomáš Vlček už chodí na lavičku áčka. A určitě se najdou i další; Lukáš Ječný, Matěj Kadlec, Jakub Kalčík," jmenuje Smrž.

Ve druhém kole bude srbické béčko hrát v neděli od 17.30 hodin v Zabrušanech.