Bečov měl štěstí, že mu rozhodčí vyloučil jen jediného hráče, když do sprch předčasně putoval v 83. minutě Daniel Schön. Ještě před tím jeden z domácích nevybíravě poslal oběma rukama k zemi protihráče. Viděl jen žlutou. „To je MMA a ne fotbal,“ ulevil si v ten moment brankář Duchcova Lukáš Kouba, který od zákroku stál tři metry. Bečovská lavička ho zasypala přívalem nevybíravých slov.

„Proč tekly nervy? Myslím si, že to lavička Bečova zbytečně moc hecovala. A nejen lavička, ale i diváci za lavičkou. Ale beru to, v těchto nižších soutěžích to k tomu patří,“ řekl po zápase Lukáš Kouba, jeden z důležitých mužů hostující sestavy, který v penaltovém rozstřelu vygumoval hned dva úvodní střelce Bečova. Sám uznal, že jeho celek neměl do zápasu dobrý vstup. Oba celky se v prvním poločase prosadily jednou. „První poločas jsme trošku chrápali (spoluhráč, který jde kolem – hodně chrápali) a Bečov byl jasně lepší. Do druhé půli jsme to lehce přeházeli v sestavě a hru jsme vyrovnali. Řekl bych, že jsme byli daleko lepší a škoda. Remíza si nakonec myslím, že zasloužená,“ viděl duchcovský gólman.

Nejnižší fotbalová soutěž Teplicka a Mostecka slibuje na jaře ještě slušné dostihy. Podívejte se sami: Vedoucí Suché má po podzimu 34 bodů, pak jsou s 32 body tři celky – Bečov, Sobědruhy a Duchcov B. „Podzim? Hodně vydařený, řekl bych až nad očekávání, které jsme si dali,“ usmíval se Lukáš Kouba.