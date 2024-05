Ve středu fotbalový nezmar naskočil v průběhu druhé půle do utkání oldřichovského záložního celku v Hrobu a přispěl tak k obratu z 0:1 na 4:1. „Pomohli jsme si hráči z áčka, protože béčko se poslední dobou špatně scházelo. Navíc se pár lidí zranilo. Naštěstí to dobře dopadlo, ale byli jsme netrpěliví, v první půli jsme se nechtěli hýbat. Pak se to zlepšilo, přišly i góly," vylíčil Matouš.

V zimě byl na operaci s meniskem, přesto odhodlaně naskočil do přípravy, aby se vrátil v co nejlepší formě. „Pořád chci hrát, pořád mě to baví. A hlavně mi slouží zdraví. Jsem šťastný, když se můžu s kluky proběhnout, ale jdu až ve chvíli, kde je to potřeba. Jen ať hrají hlavně ti mladší."

Matouše naplňuje i práce s dětmi, aktuálně je u teplického ročníku 2013. „Přišla už poněkolikáté nabídka od Štěpána Vachouška. Tak jsem na ni kývl, chtěl jsem udělat změnu a po nějakých patnácti letech se zase posunout. Přeci jen jsou Teplice o level výše. Moc mě to baví, na klucích vidím jejich zlepšování. U dětí je hodně vidět. Hlavní je, že chtějí makat, že jsou nadšení. Mám z nich radost."

A jak to vypadá s oldřichovským áčkem? Pohled do tabulky říká, že se ho letos záchranářské práce týkat nebudou. „Máme relativně hodně bodů, z tohoto pohledu je to dobré. ale je nás málo. Čtyři lidi ze základu jsou zranění, hrajeme v jedenácti, já jsem také připravený. Modlíme se, aby se nezranil někdo další," popisuje Bora Matouš.

Naposledy Oldřichov dostal výprask v Litoměřicích, kde padl 2:5. „Domácí nás přejeli. Hráli nádherný fotbal. Řekl bych, že to bylo suverénně nejlepší mužstvo, na které jsme narazili. Ale jinak jsem s kluky spokojený. Makají jak čerti. V létě musíme udělat čtyři pět posil, ať je kam sáhnout. Teď budou stačit nějaké tři body a můžeme být v naprostém klidu. V sobotu máme doma Neštěmice. Bude to těžké, ale zabojujeme!" slibuje oldřichovský náčelník.