Sekretář FK Teplice Jiří Kučera obnovil svou fotbalovou kariéru. Po dvou a půl letech oblékl dres FK Rtyně na Bílinou a potvrdil, že znovu může patřit k nejobávanějším kanonýrům okresního přeboru. Svému týmu v posledních třech zápasech vystřelil šest bodů, které nutně potřebuje pro záchranu soutěže. Gól, který dal naposledy Kladrubům z přímého kopu, byl nejen vítězný, ale i výstavní, Kůča pálil přes zeď přímo do šibenice, Beckham by zatleskal.

Gól Jiřího Kučery | Video: se svolením Michala Franka

Pravačka statného forvarda zaúřadovala dvě minuty po poločasové přestávce za stavu 1:1. Pár metrů za šestnáctkou si Kučera postavil míč a přesným kopem nedal brankáři Sokola Michalu Frankovi šanci k úspěšnému zákroku. „Kopnul to pěkně, ale myslím, že kdybych nechytal se zraněním, tak bych míč měl. Udělal jsem půlkrok na druhou stranu, to mi pak zlomilo vaz," říká precizním přímákem pokořený Frank. „Věděli jsme, že je sice nepohyblivý, ale že dokáže udržet míč a vystřelit. To se bohužel potvrdilo, i když kromě toho gólu nic neměl. Na nás to však stačilo," dodává.

Podívejte se na ně, na šutéry. Teplice už dávají evropské góly, radost pohledět

„Já nejsem žádný specialista na přímé kopy. Jsem na ně ale určený. Prostě vyšel, ale další skončily ve zdích soupeřů. Hlavně jsme rádi za tři body. Byl to zápas o šest bodů, říkali jsme si už před výkopem, že zápas musíme za každou cenu zvládnout. V Kladrubech je to vždy náročné, domácí mají bojovný tým, hraje se na malém a hrbolatém hřišti. O fotbale to moc nebylo, ale myslím, že jsme si došli pro výhru zaslouženě. Domácí moc vyložených šancí neměli, svou branku vstřelili po zaváhání našeho brankáře," komentuje Jiří Kučera důležitý tříbodový import.

Zdroj: se svolením Michala Franka

Byla to jeho třetí branka, celkem má na svém kontě už pět odehraných utkání. „Ty moje góly vlastně rozhodly o dvou výhrách a šesti bodech, díky kterým jsme teď v tabulce trošku klidnější. Ale branek mohlo být více, třeba v mém prvním zápase, který jsme hráli v Dubí, jsem měl několik velkých šancí na gól, ale spoluhráče jsme zklamal a neskóroval. Tam jsme mohli vyhrát, nakonec jsme nezískali ani bod."

Proč se vlastně Kučera rozhodl vrátit na zelené pažity? Přemluvili ho kamarádi, navíc mu chyběl pohyb, spoluhráči, kabina. „Míša Karrmann a Kuba Zahradníček mě lákali zpět, občas si do mě ještě rýpl pan předseda Hliba a Pavel Doubek. Řekl bych, že jsem nějak tomu tlaku podlehl."

Zdroj: Youtube

Pokud čekáte, že se někdejší rtyňský kanonýr nějaký čas na svůj comeback připravoval, mýlíte se. „V týdnu jsme se rozhodl vrátit, o víkendu jsem hrál devadesát minut. Na výkonu to bylo znát, funěl jsem už při předzápasové rozcvičce. Ale kila navíc a fyzička mi dělají problém od dvaceti. Ale snad takovou nadváhu nemám, tak kila snad velkým problémem nejsou. Spíš ta kondice; v závěrech zápasů už hodně cítím únavu," usmívá se Kůča.

Okresní přebor Teplicka a Mostecka se podle něho za poslední roky zkvalitnil. „My před třemi lety hráli o postup, teď máme problémy se záchranou. Kádr se trošku obměnil, jsou tam vesměs mladší kluci, asi tak kolem dvacítky. Ale zbytek je stejný, jen o tři roky starší. Kvalita tak šla logicky dolů, včetně té mojí."

KVÍZ: Čtvrtstoletí od historického stříbra FK Teplice. Co o sezoně 98/99 víte?

Mezi ligovými sekretáři není Jiří Kučera unikátem. „Mám dobrý vztah se sekretářem Zlína Lukášem Pantálkem, o němž vím, že hrál snad až do dorostu za Zlín; možná to ještě taky šolíchá tam u nich (Pantálek je registrovaný v Luhačovicích, které hrají krajský přebor - pozn. autora). Dalším je Honza Vonášek ze Slavie. Ten hraje I. A třídu, ale teď se bohužel dlouhodobě zranil, takže s fotbalem možná skončí."

V kabině se spoluhráči z Kučery snaží vytáhnout horké novinky ohledně prvoligových Teplic. Co je zajímá? „No, oni spíš rýpou, když se nedaří. Ale samozřejmě se občas ptají, zda plánujeme nějaké posily, kdo je zraněný atp. Ale na to jsem díky své funkci zvyklý v podstatě od všech lidí ve svém okolí."