/ROZHOVOR/ V okresním přeboru se hrálo derby mezi 1. FC Dubí a lídrem tabulky z dva kilometry vzdálené Bystřice. Eskáčko podle očekávání vyhrálo 4:1, domácí tým ale podal i v oslabené sestavě bojovný výkon. Pokud SK Dubí soutěž vyhraje a postoupí do I. B třídy, neuvidí fanoušci tento klasický městský zápas minimálně jednu sezonu. Jiří Janeček z mužstva vítězů se rozpovídal nejen o derby, ale i o ambicích a atmosféře v SK Dubí.

Okresní přebor: 1. FC Dubí - SK Dubí | Foto: Deník/František Bílek

Jak těžký ten zápas pro vás byl? Byl pro vás o něco lehčí, když byl soupeř oslabený?

Derby je dost specifický zápas. Jak se říká - derby nemá favorita a bodový rozdíl se před utkáním maže. Když se zpětně podívám na derby, tak to rozhodně nebyl jednoduchý duel. S kluky z Pozorky se už nějaký pátek známe, a tak už každý ví, co od každého může čekat, na koho si dát pozor. Toto derby nebylo výjimkou. Nikdo nechce prohrát derby, a proto nikdo nikomu nedal na hřišti nic zadarmo. Na to, že náš soupeř byl oslabený o vykartované hráče ze základní sestavy, podal dobrý, bojovný výkon, byl houževnatý a připravený nás potrestat za každou naši chybu.

Co duel rozhodlo?

Utkání rozhodla jednoznačně kvalita našeho kádru, kontrola na balónu a s ní předvedená hra. A i možná větší fyzický fond ke konci utkání, i přes to, že jsme od 35 minuty hráli oslabeni o našeho gólmana, který hasil jednu z našich chyb v rozehrávce za cenu červené karty.

Eskáčko bylo lepší

„Gratuluji soupeři k vítězství. Bylo lepší. My ale bojovali, i s několika dorostenci jsme předvedli výborný výkon. Líbila se mi i atmosféra na hřišti a v hledišti. Byl to férový souboj, tak to má vypadat. I když jsme prohráli, tak ten zápas mi udělal opravdu radost.

František Klimek, šéf 1. FC Dubí

Co povíte k emocím na hřišti? Přišlo mi, že se hrálo nebývale férově, byla to dobrá reklama na fotbal.

Ano, toto derby bylo spíše vyhecované k větším fyzickým výkonům a k větší fotbalovosti, než jako ty předchozí, které se spíše rovnaly válečnému poli ve stylu „co leží, neběží". Ani jsme neslyšeli žádné „počkej po zápase, vím, kde bydlíš". Tento styl derby na obou stranách mě mile překvapil, i přes to, že padla jedna červená karta na naší straně, obešli jsme se bez jakýkoliv surových faulů, slovních roztržek nebo strkanic. Hrál se prostě fotbal a jsem za to rád. Děkuji i soupeři, jak k tomu přistoupil. Částečně na tom má svůj podíl samozřejmě i dobře pískající rozhodčí Miroslav Klimpl, kterému také děkujeme.

Jaká byla atmosféra v hledišti?

Atmosféra je na derby vždy výborná, chodí hodně lidí, každý chce vidět největší derby na Teplicku, každý podporuje svůj tým. Když se podíváme na zápis ze zápasu, tak v sobotu přišlo na stadion Franty Klimka bezmála 400 lidí. Na okres to je parádní číslo. Jsme moc rádi, je to čest i zážitek hrát před tolika lidmi. Možná bych to nazval takovou menší společenskou akcí v Dubí, a ani toto derby nebylo výjimkou.

Prý jste měli jet k derby do Pozorky z Bystřice na kolech. Stalo se tak?

Původní plán byl takový, že opravdu z recese pojedeme od nás z Rudolfky společně s fanoušky na kolech. Každopádně po diskuzi s hráči z Teplic a širokého okolí, jsme usoudili, že bychom měli pošetřit energii na hřiště, a tak se i stalo. Pár lidí z řad fanoušků si kolo vzalo, ale bylo to spíš za účelem provětrání při takto krásném jarním počasí.

Jaká pak byla oslava vítězství?

Oslava byla klasicky nejprve na hřišti, kde bylo poděkování fanouškům, zatleskání za jejich fandění, poté pokřik v kabině, zpívali jsme „vysoký jalovec, ať žije SK Dubí, a free from Desire" v podání našeho kotelníka Náhla. Poté jsme se přesunuli na Rudolfku do naší domovské hospody, kde jsme od vedení měli připravený účet se předplacenou konzumačkou. To už bylo pod taktovkou Páti Kliskýho, Filipa Kopeckýho a Martina Sommera, kteří se starají o zábavu a dobrou náladu, která je potřeba v každé kabině, za což jsme jim všichni vděční!

Jak byste zatím zhodnotil sezonu?

Sezona jede podle našich představ. Chceme vyhrávat, to se nám daří. Jsme si vědomí toho, že každý na nás kouká jako na vedoucí tým a chce nás porazit. Každý se nachystá, přizpůsobí si k tomu i výpomoc třeba od hráčů z áčka. Dokonce víme, že i na nás se vypisuje odměna, ale bereme to sportovně, o tom ten sport je. Vždyť dříve to bylo i u nás, když přijel tým z první pozice. T to víc jsme se snažili.

Kdo byl na jaře zatím největším soupeřem? A kdo jím v dalších zápasech bude?

Máme za sebou zatím málo utkání, ale zatím nejtěžší soupeř byla asi rezerva Modlan. Má kvalitu, na každém postu je dobrý fotbalista a když je potřeba, doplní to kluky z áčka. Každý jejich útok je nebezpečný. Ty těžší soupeře ještě asi máme před sebou. Jistě to bude Proboštov, ten bude náročný, to stejné Unčín a Jiřetín; mají obrovskou kvalitu, a když jim to sedne, tak v klidu by mohly hrát o soutěž výše klidný střed tabulky.

Co by se muselo stát, abyste svůj velký náskok prohospodařili?

Náskok je devítibodový, do konce soutěže zbývá 10 zápasů, což je 30 bodů. Jsme si vědomi kvality letošního okresu, má opravdu výbornou úroveň, je tu spousta fotbalistů, co tu úroveň zvedají; každý tým dobře posílil. Takže stát se opravdu může vše, každý tým má sílu porazit kohokoliv v soutěži, proto nekoukáme úplně tak na tabulku, jako na každý následující zápas, abychom získali 3 body a udrželi smečku pronásledujících za námi.

A už víte, jestli postup do I. B třídy vezmete, když skončíte první?

Zatím o I. B. třídě moc nemluvíme, soustředíme se jenom na nás. Ale jsme si toho vědomí, že to musíme rozhodnout a že se s námi toto spojuje. Necháváme si čas, chceme od každého hráče znát po sezoně jeho názor. Je to časově náročnější, proto je nejdůležitější, aby nás bylo dost pro případný postup. Od vedení SK Dubí ale máme plnou podporu, ať se rozhodneme jakkoliv. Pomalu se snažíme vést pohovory s potencionálními posilami do týmu, pár kluků se nám líbí z Košťan, Novosedlic, Kladrub anebo od rivala z Pozorky.

Jaký máte kádr? Kdo patří k jeho oporám?

Mezi opory jednoznačně patří Lukáš Pelc, který má obrovský fyzický fond a rychlost, já bych proti němu nechtěl hrát. Pak tam je Lukáš Kopřiva a David Náhlovský - jsou to oba zabijáci, mají ten čuch na góly, výbornou střelu, techniku a rychlost. Jsem rád že i proti nim nemusím hrát. Další v řadě jsou určitě Martin Sidor a Dominik Ferstel - oba dva hráli vyšší soutěže a na „stará kolena” si přišli zahrát k nám. Jejich přínos je hlavně v rozehrávce. Přehled na hřišti mají obrovský, bez nich bychom dostali o půlku víc gólů. V tomhle bych mohl pokračovat dál a dál, máme tu Kubu Sehnoutku, Filipa Kopeckého, kteří do toho dávají to srdíčko. I bez nich bychom byli neúplní. Každý z nás je ten díl té skládačky. A v poslední řade určitě mezi opory musíme zmínit trenéry Michala Valentu a Martina Žakavce, kteří nám dávají ten řád a disciplínu.

Jaké máte slabiny?

Slabiny? Těžko říct, možná občasné individuální chyby v obraně, nedůraz v osobních soubojích nebo občasná nálada v týmu, že „soupeř nám ty body dá zadarmo”.

Máte ten současný kádr na I. B třídu? Třeba na střed tabulky?

Je to můj osobní názor, ale kádr určitě máme na I. B třídu i na ten zmiňovaný klidný střed určitě. Kvalitativně jsou někteří kluci i možná výš. V zimě jsme vyzkoušeli zápas s Osekem, který hraje I. B třídu, a zjistili, že by to šlo. Podle mě bychom tam takové páté šesté místo uhráli.

Jaké máte v kabině předzápasové rituály?

Hlavní rituál před zápasem je společná káva v naší oblíbené kavárně, kde probereme sestavu, protivníka, kdo co vyvedl během týdne, takový relax. Poté se přesunem do kabiny, kde proběhne rozcvička, taktika a než jdeme na hřiště, každý si namočí rty do Alpy na „lepší dech”. Následně se na hřišti těsně před hvizdem všichni objemem do kruhu, dáme hlavy dohromady, řekneme si co chceme hrát, co a jak uděláme, zařveme si „SK Dubí" a jdeme na věc!