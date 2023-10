Víte, že…

…David Náhlovský je DJ kabiny „eskáčka"? „Je to kluk do pohody, nezkazí žádnou srandu. Hraje Kabáty, občas něco od Calina. Dokáže nás na zápas namotivovat," říká o svém kamarádovi Martin Sommer.

Novosedlice dostaly první gól ve 13. minutě, za dalších devět minut přidal Náhlovský druhý zářez. Domácí ale bojovali ze všech sil a stále doufali ve zvrat. „Ale na hřišti to bylo překvapivě v klidu. Myslím, že jsme se všichni navzájem respektovali a rozdali jsme si to v rámci fair play, ne jako před dvěma lety," líčí Sommer, který s několika dalšími spoluhráči v minulosti oblékal novosedlický dres.

Velká snaha novosedlického celku vyvrcholila ve druhé půli tlakem, který ukončil třetí gól Náhlovského. „Pak už bylo jasno. Jsem rádi, že jsme zápas zvládli, protože v Novosedlicích se nehraje lehce," glosuje Sommer.

SK Dubí nyní vede tabulku okresního přeboru a míří za svým snem, kterým je postup do I. B třídy. „Máme formu. Největší má David Náhlovský, který má teď za sebou neskutečný týden - dal dva hattricky za sebou! To je prostě na potlesk. Dále bych pochválil Martina Sidora, to je takový náš motor. A také Jirku Janečka, který dává obraně pohodu a klid. Doufám, že to klukům vydrží do konce sezony," uzavírá brankář „eskáčka" Martin Sommer.

FK Novosedlice - SK Dubí 0:3 (0:2). Branky: 13., 22. a 62. Náhlovský. Rozhodčí: Zubr - Šimral, Kučera. ŽK: 2:1. Diváci: 124.