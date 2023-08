Přestože se celku z Pozorky v okresním přeboru nedařilo, Šitt měl velice dobrou sezonu. V kabině áčka už to znal, za dospělé kope druhým rokem. Na jaře byl nejlepším dubským střelcem. „I díky klukům jsme se na hřišti cítil výborně. Dřív jsem mužstvu spíš vypomáhal, když jich bylo málo, ale teď už patřím do kádru. Rozdíl mezi mládežnickými týmy není skoro žádný, jen tam bylo víc prostoru s balonem."

Michal Šitt (zcela vlevo) a jeho dubská partaZdroj: se svolením Michala Šitta

Šittovi vyhovuje hrát na hrotu, dokáže ale nastupovat i na ostatních postech. Jen být uprostřed obrany by prý nebylo nic pro něj. S fotbalem začal bratranec dlouholetého dubského fotbalisty Petra Šitta v šesti letech, střídal ho s florbalem. „Pak jsem zůstal u fotbalu, ten mi šel víc. Do balonu mě učil kopat táta za barákem, ale děkuji všem trenérům, kteří mě měli od přípravky až do současnosti."

V kabině áčka už si dovolí říct své, nejvíc si rozumí se Zdeňkem Vinšem a Jakubem Štefanem, ale řeč dokáže dát s každým. „Máme dobrou partu. Na hřišti je nepostradatelný gólman, v kabině je lídrem kapitán," tvrdí dubský mladíček.

KVÍZ: Co víte o fotbalových klubech Ústeckého kraje?

Dubí se v minulé sezoně nedařilo, zachránilo se mezi okresní elitou jen díky zániku Obrnic. Michal Šitt nepovedený ročník připisuje špatné tréninkové docházce. „Neměli jsme pak fyzičku. Ale v příští sezoně budeme lepší. Dokonce věřím, že se budeme rvát o titul. A konečně už porazíme našeho dubského rivala z Bystřice, tím jsem si jistý!"

Právě proti SK Dubí se mladému útočníkovi z Pozorky hraje velmi dobře. Když si má vybrat dalšího soupeře, proti kterému rád nastupuje, jmenuje Rtyni. Jako každý útočník, i Šitt miluje střílení gólů. „Myslím si, že zakončování je mojí předností. Slabinou je asi to, že nejsem tak rychlý, ale už se na tom pracuje," slibuje zlepšení.

Jaká jsou fotbalová přání budoucího elektrikáře? „Rád bych se stal nejlepším střelcem okresního přeboru. Přeji si, abychom s 1. FC Dubí celou soutěž vyhráli. Jestli bych si přál přestoupit do lepšího týmu? Žádnou nabídku jsem nedostal, ale mým vysněným týmem jsou Teplice nebo jiný tým, který hraje nejvyšší soutěž."