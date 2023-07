V minulé sezoně se stalo, že během jedno dne dostal červenou kartu brankáři áčka a béčka. Jak jste tuhle událost v klubu v kabině komentovali?

Co se stalo na hřišti, byla velká chyba. Naštěstí se vše vyřešilo a dokázali jsme ty kluky nahradit, ale zasmáli jsme se u toho, protože taková situace se nestává často.

Jaké postavení při takovém velkém počtu brankářů v klubu máte vy?

Postavení mám takové, že jsem přišel do týmu z Novosedlic, když klukům v týmu chyběli kluci do brány. Víceméně jsem tam zůstal, takže zatím jednička, ale během přípravy se muže vše změnit. (smích)

Jak vám osobně se po přestupu v Dubí dařilo?

Hodnotil bych to tak padesát na padesát. Myslím si, že po mém příchodu bylo vše na 100 % a dařilo se vše, jak se dařit mělo, ale bohužel ve druhé části sezony přišlo ošklivé zranění, měl jsem zlomená zápěstí. Ale protože situace kolem těch červených karet vyžadovala, abych dochytal zbytek sezony, musel jsem do brány. S velkými bolestmi jsem to dokázal. Teď je vše ne lepší cestě a myslím, že se brzy vrátím do mé nejlepší formy, abych mohl zase klukům pomoc na 100 %.

Jak se vám to zranění přihodilo?

Před zápasem s Unčínem při rozcvičce vystřelil Roman Kliský a bylo to. Ale určitě jsem to měl nalomené od Davida Náhlovského.

Nakolik váš výkon zranění ovlivnilo?

Určitě tak na 60 %, protože jsem na něj hodně myslel při každé střele. Věděl jsem, že nemůžu pořádně dopadnout a vyrazit míč. Na tréninky jsem poslední dvě měsíce chodil spíše jen koukat, v bráně mě zastoupil Filip Kopecký. Na zápasy jsem to měl zatejpované. Moje máma mi před zápasy dávala injekce, jinak bych se bolestí asi podělal. Hodně mi v posledních zápasech pomohl Patrik Kliský, který je zkušený v obraně; prošli jsme spolu hodně klubu, díky němu a celé obraně jsme to zvládli zakončit na třetím místě.

Bylo ve vašich silách ještě víc potrápit Proboštov B a Unčín?

V našich silách bylo určitě možné porazit Proboštov, akorát přišlo par blbých okolností - červená karta a pár chyb, což vzájemný zápas ovlivnilo. Ale myslím, že příští sezónu můžeme tyhle kluby potrápit ještě víc

Celkově áčko ukázalo, že může být v příští sezoně jedním ze spolufavoritů na postup. Budete mít ty ambice?

Ambice máme vysoké, ale máme velkou pokoru ke všem klubům v naší soutěži, protože to bude jedna z největších sezon, co půjde odehrát. Určitě bychom chtěli skončit nahoře.

Jaké je situace v béčku? Je to spíš tým, který si jde udělat především žízeň?

V béčku je situace jasná, kluci si jdou udělat žízeň, pokecat o rodinách zasmát se, dat si pivko. Moc se mi líbí jejich atmosféra v kabině.

Jak vy berete prestižně chytání? Máte ambice se vychytat do krajských soutěží nebo dokonce do jiného klubu?

Ambice mám takové, že se chci poradně zapracovat do SK Dubí. Pořád tu nejsem ani rok. Chci jít zapas od zápasu k lepším výkonům. Do jiného klubu bych teď určitě nešel. Myslím si, že máme vše super rozjeté, ale chytání miluju.

Mluvil jste o atmosféře v kabině béčka. Jaká je v áčku?

Suprová! Děláme ji společně s Fífou Kopeckým a bratry Kliskými. Ale v „eskáčku" jsme jedna velká rodina. Je to největší parta, kterou jsem kdy viděl. Je neskutečné, jak to tam vedení vede. Je to velká reklama na okresní soutěže. Zlákali mě kamarádi z Novosedlic, kteří už v Dubí kopali. Nelituji!

Čím je podle vás ta parta tak výjimečná?

Podle mě je ta parta výjimečná v tom, že jsme ve všem za jedno; chodíme spolu na pivo, večeře, holky naše se mezi sebou kamarádi. To je velké plus, aspoň nás pustí společně na to pivo. A ještě chodíme spolu hrát ve volném čase tenis a pinčes.

Eskáčko není jen fotbal, ale třeba i hokejbal nebo florbal. Troufl byste si na tyto sporty?

Zrovna tyhle dva sporty nejsou nic pro mě. Já jsem spíš pro ten tenis a ping pong, v tom dokážu porazit i Djkoviće. (smích)

A co vám jde v chytání?

Moje přednosti jsou určitě čtení hry, dlouhé balony za obranu. A slabiny? To asi budou vysoké balony ze stran, ale určitě na tom zapracuju před sezonou.

Kdybyste měl možnost v jednom týmu hrát se třemi hráči, kteří nejsou v Dubí, kdo by to byl?

Chtěl bych hrát s mým bráchou Davidem, je jeden z nejlepších stoperů v okrese. Dále se mi líbí kladrubský Messi, což je Daniel Fabián. A pak bych si vybral někoho, kdo by mě mohl trénovat jakou kouč gólmanů.

Kdo by to byl?

Petr Čech! Je to velký profesionál a velký vzor. Díky němu fandím Chelsea. S odchodem do Arsenalu má trošku mínus, ale za vše, co udělal, má mé velké uznání, je to velká legenda.

Na závěr prozraďte, co rád děláte, čím se bavíte a jaké máte plány do budoucna?

Určitě si rád zajdu zahrát ten tenis, zajdu na pivo s kamarády, ale teď se mi rozjel vztah s partnerkou, s níž máme společně zájmy, až na tu hospodu. (smích). Ale ráda mě chodí podporovat. I díky ní jsem přestoupil do Dubí. Životní plány? Udělat rodinu, zasadit strom a mít klidný život. Ale velký plán by byl s SK Dubí vyhrát okres a postoupit.