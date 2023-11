Vy jste šel před sezonou z Košťan do Dubí. Jak s odstupem času tohle rozhodnutí hodnotíte? S přestupem do SK Dubí jsem spokojený. Kluci mě vzali velice dobře, nemůžu říct, že bych tam měl s někým nějaký problém. Je tam opravdu skvělá parta.

Nevyčítali vám kamarádi v Košťanech ten přestup? Neslyšel jste, že jste zrádce a tak podobně?

Tak co se týče toho, jestli mi to někdo vyčítal, tak to bylo tak padesát na padesát. Někteří kluci to chápali a přáli mi hodně štěstí, některým se to holt moc nelíbilo, ale to už je jen věc názoru.

A co vás bratr na to říkal?

Zrovna brácha byl v té skupině „zrádce”, ten to úplně moc dobře nevzal, ale postupem času už je vše v pohodě.

Teď jste se poprvé potkali tváří v tvář jako soupeři. Jak to před zápasem vypadalo?

Pro mě osobně byl zapas s Košťany nejdůležitější zápas, strávil jsem tam nějakých devět let. Košťany mi daly hodně, za to jim patří veliké díky! Byl jsem před zápasem trošku nervózní, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Nedokážu si představit, co by přišlo, kdybychom to utkání nezvládli. (smích)

Mega úlovek. Fotbalový kouč z Teplicka chytil během měsíce dvakrát sumce albína

Na hřišti to bylo v klidu, nebo došlo na nějaké souboje?

Na hřišti byl klid, Zápas nebyl vyhrocený. S kluky z Košťan nemám žádné spory, takže se to neslo v přátelském duchu.

Dal jste gól. Radoval jste se, nebo jste z úcty k soupeři neslavil?

Po gólu jsem se neradoval, ani bych to nechtěl. Furt mám k tomu klubu nějakou úctu, cítil bych se blbě.

Jak jste spokojeni v Dubí s podzimem? Čekali jste ho až tak dobrý?

Za to, že jsme po polovině sezóny na prvním místě, může hodně naše dobrá parta. Dokázali jsme otočit spoustu těžkých zápasů, to dělá tým týmem. Samozřejmě, že je před námi ještě dlouhá a těžká cesta. Nic není vyhráno, jsme nohami na zemi.

Předpokládám, že jediným cílem je postup. Berete řeči o I. B třídě vážně?

O postupu se můžeme pobavit po konci sezóny. Teď se soustředíme jen na to, abychom předváděli týmový a koukatelný fotbal.