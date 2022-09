Duchcovští začínají pravidelně přípravu kolem 14. srpna, o týden později jezdí na týmové soustředění do Mšena u Mělníka. Tam nachází výborné zázemí; můžou se věnovat nejen fotbalu, ale také koupání a dalším zábavám. „Je tam oplocený areál, vše je parádní. My máme tuhle sezonu pospojované kategorie, mladší žáci jsou se starší přípravkou, protože nemáme moc starších ročníků, i zápasy hrajeme s mladým týmem. Na soustředění bylo 21 dětí, vše proběhlo na výbornou,” pochvaluje si Thorand.

Pohoda na tréninkách a soustředění se pak odráží i do pohody na hřišti. Duchcovští kromě demontáže Rtyně doma porazili 4:1 Trnovany, zatím tedy vládne absolutní spokojenost. „Nechci predikovat, jak soutěž asi může dopadnout, ale rádi bychom byli mezi pěti nejlepšími, ideálně pak mezi třemi nejlepšími celky. Uvidíme, až budeme hrát třeba s Juniorem Teplice, ty zápasy hodně napoví. U nás v klubu necháváme zahrát do starších přípravek každého, důležitá je radost ze hry.”

Co se mění přechodem do mladších žáků, kde už se počítají výsledky a tabulka? „Starší kluci už to sledují, druhá půlka pomalu ani neví, že nějaká tabulka je. Ale asi jim to už rodiče říkat budou, když se bude dařit a budou vysoko. Pro nás je to něco nového. Třeba když se dařit přestane a tabulkou půjdeme dolů, tak musíme děti motivovat. Ale pořád to musí být hlavně radost, pořád musí hlavně hrát a nestresovat se tím, že tu nějaká tabulka je,” přemýšlí Thorand.

Za zpackaným jarem udělali v Duchcově tlustou čáru. A touží po postupu

I v soutěži mladších žáků padá hodně branek, zmiňovaná pětigólová kanonáda, která se povedla Matyášovi Malíkovi, není nic neobvyklého. To, že je zaznamenal z pozice obránce, ale určitě stojí za zmínku, tím jeho střelecký počin získává na hodnotě. „Užil si to, často góly nedává. Je to ročník 2010, hraje i za starší žáky. Fotbalově je na tom výborně, umí vystřelit technicky, přejít hráče, má i dobrou střelu z dálky. My nějak moc neřešíme, kdo góly dává, ale u něho to pro všechny bylo něco výjimečného.”

Thorand má v týmu hned několik šikovných fotbalistů. „Parádně hrají dvojčata Dan a Radek Peterovi. Jsou z dětského domova. Je na nich vidět, že je fotbal baví. Z nich máme také radost. A samozřejmě i z dalších; my jsme hlavně rádi, že si všichni fotbal užívají, že na něj chodí rádi.”

Martin Thorand má pod sebou i svého syna. Na vlastní kůži tak zažívá to, co se léta traduje, totiž že trénovat své dítě bývá nesmírně obtížné. „Naštěstí máme široký trenérský tým. Jsme čtyři, každý má dítě, které hraje fotbal. Máme nepsanou dohodu, že každý z nás trénuje skupinu, kde to jeho dítě není,” usmívá se duchcovský kouč.

V Duchcově už působí nějaký ten pátek, dokonce za něj nastoupil jako brankář. „Já v minulosti chytal v Háji, ale řekl jsem si, že když tu mám kluka, tak Duchcovu pomůžu. Mám ale zdravotní problémy, konkrétně natržený lýtkový sval, navíc jdu na reoperaci kolena s křížovým vazem, tak je po chytání. Ale trénuji rád, to mě baví, s klukem jsem postupoval od mladších přípravek, kde začínal. Jen jsem pomáhal a nejednou trénoval. Tak to zkrátka chodí u tatínků, co mají kluky na fotbale.”

Mládež si v Duchcově užívá výborné podmínky, fotbalový klub se o ni příkladně stará. K dispozici je malým fotbalistům hlavní plocha i tréninkové hřiště, kabiny jsou také na velmi dobré úrovni. „Tady není co vytknout, předseda Kropáček mládež hodně podporuje. Co se týče vybavení, tak máme vše potřebné. Jsme spokojeni,” uzavírá Martin Thorand.