Nevypadlo to v prvních dvou kolech růžově, Dubští prohráli s Rtyni i béčkem Horního Jiřetína. „Pak se výkonost ustálila. Ale ještě se nám nepovedl duel v Trnovanech, kde jsme chtěli za každou cenu vyhrát. Prohráli jsme a navíc jsme dostali dvě červené karty. Naopak se povedlo derby, tentokrát se hrálo na půdě soupeře v Pozorce. Na hřišti byla cítit dlouhodobá rivalita. Bylo kuriózní, když si rozhodčí Wencl zavolal uprostřed hry oba kapitány a vyzval je, ať si jdou popovídat s hráči, aby to nebylo tak surové. Jinak by musel rozdávat červené karty. Ale zvládli jsme to a já dal dva fíky."

Šesté místo (a jedna dohrávka k dobru) je solidní výchozí pozicí do jara. „Chceme se dál držet nahoře. A hlavní je, aby nás to všechny bavilo. Teď v zimě máme v plánu nabrat fyzičku a sílu. Proto čekám tvrdou přípravu, balonek asi hodně dlouho neuvidíme," usmívá se Zacharda. „Máme mít kruhové tréninky a v březnu soustředění."

Aby byli Dubští ještě více schopní konkurence, v zimě posilují. Jména nových tváří zatím prozrazovat nechtějí. „Ta naše soutěž začíná být čím dál kvalitnější, protože do ní začínají přicházet hráči z krajských přeborů a A tříd. A B třída pro někoho může být takový převlečený okres, akorát jsou tam soupeři daleko," myslí si dubský střelec. Na postup do kraje favorizuje Unčín. „Když nic nepokazí, tak se zase vrátí do B třídy. Ale na jaře bude hrát Unčín u nás. A od nás se body nevozí."

I bez posil prý ale SK Dubí má velkou kvalitu. O tom svědčí i to, že téměř každý v týmu je nahraditelný. „Zatím to vždy bylo tak, že náhradník svou práci na hřišti splnil. Možná kdyby chyběl David Náhlovský, tak by se určitě hrálo jinak. Zatím jsme to ale nepoznali. Především chci říct, že jsme jeden tým. A kdo nemá takové herní vytížení, může jít za béčko, v tom je výhoda našeho klubu."

Na Rudolfce, kde eskáčko sídlí, vládne při domácích zápasech pohodová atmosféra. Do hlediště chodí slušné návštěvy, kromě dobrého fotbalu je tahákem i široká paleta občerstvení. „To si dopřáváme i my, protože máme prémie v podobě jídla a pití například za hattricky, čistá konta a tak podobně," líbí se Zachardovi klubový prémiový řád. „Ale samozřejmě tam jsou i pokuty," dodává.