Na demolici Hostomic, které před sezonou založily svou rezervu kvůli vytížení veteránů i dorostenců, měli lví podíl Guida, Olah a Giňa, všichni skórovali čtyřikrát. „Než se dokončil zápis, tak nikdo nevěděl, kolik to je, možná ani samotní rozhodčí. Na stadionu nebyla časomíra a těch gólů bylo tolik, že jsme je nestačili počítat," usmíval se fotbalista FK Duchcov.

Hostomičtí jsou v „pralesní" soutěži zatím za otloukánka, ve čtyřech zápasech inkasovali 38 branek. „Chápu, že chtějí, aby si každý zahrál a udělal si žízeň, ale tohle je nemůže bavit dlouho," poznamenal Slaný.

Atmosféra na fotbale v Hostomicích | Video: Deník/František Bílek

Nováček se na Duchcov nesešel, na plac tak musel i třiašedesátiletý Jaroslav Moc a další vysloužilí pardálové. „Minulé zápasy jsme se nevešli na střídačku, byl přetlak, teď jsme byli oslabení. Z áčka brát lidi nemůžeme, protože máme áčko a béčko ve stejné soutěži, a dorost měli před tím svůj zápas. Neměli jsme tak ani hráče na střídání, až ve druhé půli přijeli dva dorostenci. Bohužel se to takhle sešlo," omlouval se za debakl hostomický Martin Vlček.

„Ti dorostenci jim pak pomohli. Ale myslím, že kdyby to od začátku nebylo tak jednoznačné, tak by kluci v obraně a brankář nebyli tak laxní a Hostomice by ty góly nejspíš nedaly," myslí si Slaný. „My hráli naplno jen první poločas, potom už to trochu opadlo; všichni jsme řešili, kolik to je a kdo dal kolik gólů," dodává.

On sám se do střelecké listiny nezapsal ani jednou. Nemrzí ho to? „Jsem po zranění, hrál jsme střední zálohu a spíš hledal, komu nahrávat. Smutný nejsem. Je jedno, kdo ty góly dává, hlavně že to padá a baví nás to."