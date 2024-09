František Bílek dnes 13:54

Hudroval na rozhodčí, na terén, trpěl jako zvíře. Příčinou emocí brankáře Novosedlic Adiyasurena Gansukh při zápase v Soběchlebech bylo zranění kolena, které si přivodil den před utkáním. „Byl jsem na turnaji, tohle se občas brankářům stává. Ale kousl jsem se odchytal to. Stálo to hodně sil, bylo to náročné. Ten terén byl fakt příšerný," lamentoval po porážce 1:2, kterou jeho tým utrpěl díky nevyvedenému penaltovému rozstřelu.