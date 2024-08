Novosedličtí si nejprve poradili se Rtyní, doma ji porazili 2:1, poté dokázali uspět v Litvínově - Janově, kde vyhráli 4:1 nad Kopisty. „Tam se nám to povedlo, soupeře jsme vymazali. Od první minuty jsme dominovali, a ač výsledek o tom moc nevypovídá, měl zapas skončit dvouciferným rozdílem," přibližuje Leibl.

Sílu vidí v pevné obraně a v běhavých záložnících. „Celkově je tým dobře poskládaný, když nám drží zdraví. V posledních dvou sezonách nás ale právě zdravotní problémy trápí, je to naše slabina. Teď nám chybí kanonýr Roman Kliský, další hráči si nesou bolístku z předešlých sezon. Jenže fotbal a náš klub milujeme, tak makáme i s různými šrámy jeden za druhého i přes drobné šrámy."

V průběhu jara se šuškalo, že by se k týmu mohl znovu vrátit Dušan Tesařík starší, nakonec ale skončil na Moravě, kde koučuje Strání. Novosedlic se ujal Václav Senický, který v minulosti vedl například Duchcov. „Chci poděkovat Vaškovi, že nám dal šanci mu ukázat, jak dobrý a soudržný tým umíme být. Pro mě osobně je to velká škola; od trénování dětí je to velký skok a Venca je zkušený trenér. Snažím se mu přiblížit chod klubu a seznámit ho s každým hráčem," popisuje Leibl jednu ze svých úloh.

V Novosedlicích je totiž dlouhá léta, patří mezi srdcaře. Na jaké pozici by se podle něho zkušené mužstvo mohlo pohybovat? „Jako každý chceme i my hrát co nejvýše. Konkrétní cíl ale nemáme, jdeme zápas od zápasu. Určitě ale chceme bavit fanoušky a přilákat na naše zápasy hráče soupeřů, jako tomu bylo v covidové éře."