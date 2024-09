Zámečníci NÁSTUP MOŽNÝ IHNED Místo výkonu práce Areál SD - Úpravna uhlí Ledvice MANUÁLNÍ ZRUČNOST PODMÍNKOU, jedná se víceméně o zámečnické práce. Opravy a montáže ocelových konstrukcí (OK), revize velkorypadel a zakladáčů v dobývacím prostoru SD, revize, úpravy montáž technologií a OK, výroba OK v prostoru Úpravny uhlí Ledvice. Podmínkou Řidičský průkaz B,základní svářečský kurz 111 (elektroda) Vhodné i pro OZZ V případě zájmu se hlašte telefonicky pracovní dny 7:00 - 16:00 hod, nebo osobně po telefonické domluvě. 21 300 Kč

Detail nabízené práce