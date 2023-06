Když bylo hotovo, smutně se poroučel zpět ke kabinám. Sestup do takzvaného pralesa kousal těžce. „Určitě sestoupíme. Nezachrání nás ani případné rozšíření soutěže o dva týmy, z B třídy padá hodně týmů. Nejvíc mě štve to, že kluci nepřijdou na trénink, je jim to asi jedno. Někteří za půl roku nepřišli ani na jeden. To pak nejde hrát ani okres, chybí kondička. Dorazí třeba tři, s tím trenér nic nenacvičí. Trénují proto dorostenci, ale nemůžou hrát všichni. Je to pro mě zklamání jako prase," přiznal Klimek, který se dubské kopané věnuje přes 35 let.

Krásný areál v Dubí - Pozorce bude zvelebovat dál, na fotbal nezanevře. „Máme tu skvělé dorostence, žáky. Chci zase vybudovat dobrý tým. Bohužel jsem neměl v áčku hodně Dubských, to je možná pak problém, nebylo srdíčko. Celkově v Pozorce je to ale špatný, funguje jen náš klub. Je tu hodně Romů, nedají se sehnat fotbalisti. A když jo, tak chtějí hned peníze, ale já se zařekl, že peníze hráčům dávat nebudu."

Dubské problémy začaly podle Františka Klimka odchodem třinácti hráčů do Rtyně. „Pak přišly sestupy, kádr nebyl kvalitní. Opravdu mě to hodně mrzí. Nevím, kdo teď odejde. Slyšel jsem, že někdo chce jít. Dobře, ať teda jde. Třeba jsou teď jen někteří naštvaní. Já nechci jitřit emoce, nebyl jsem ani v kabině. Budeme to kdyžtak opravdu stavět na mládeži, začneme do začátku."