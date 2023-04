Rtyně v úvodním jarním kole sahala po třech bodech v Proboštově, nakonec ale získala jen jeden jediný. Kladruby tak chtěla za každou cenu na svém hřišti porazit. „Celý tým podal dobrý výkon.. Na začátku jsme sice prohrávali, ale jinak jsme to utkání měli pod kontrolou. Dostávali jsme se hodně do zakončení. A že mi to tam čtyřikrát spadlo? Měl jsem ten den jen štěstí."