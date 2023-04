„Oldřichov jsme překvapili aktivní hrou. Domácí od nás nečekali, že budeme tak aktivní. Určitě si mysleli, že nás přejedou. Po obrátce se to trošku vyrovnalo, ale dvě minuty před koncem jsme Lomičem rozhodli. Výhra 2:1 je výborným výsledkem, všemi deseti bereme i dva body proti Hornímu Jiřetínu. Mám z výsledkového vzestupu radost," září Mixa.

Na Kladruby chodí i Verbíř. Mixa se učí od Jarošíka a chce, aby mladí víc pařili

Čemu Sokol vděčí za zlepšení? „Podařilo se nám dát dohromady kádr, konečně nemáme tolik zraněných. Je tam i pár nových kluků. Jen škoda, že nemohl hrát Tolar, mimo hru je pořád Šafařík, i když to ještě po zranění zkusí. Chytli se Jančárek, Kraus, vrátil se Petr Vodička. A velkou posilou na hřiště i do party je Fabián. Ještě začal trénovat Jirka Honák, tak věřím, že vše bude dobré a ve zbytku jara budeme tabulkou stoupat k vysněnému středu tabulky."

Stanislav Mixa také tvrdí, že body přinesla změna stylu hry. „Trošku jsme to jinak rozložili při hře. A kluci začali víc bojovat, víc si věřit. Soupeři nedají ani metr, tak by to mělo být pořád. Já jim věřím, že taktické pokyny dokáží dodržet i v dalších duelech."

V další sezoně by chtěl Mixa s Kladruby hrát v horní polovině tabulky, na postup ale rozhodně myslet nebude. „Dan Fabián v jednom z rozhovorů říkal, že by rád tady zažil postup, ale my si musíme upřímně říct, že Kladruby nemají peníze na vyšší soutěž. Moc děkujeme obci, že vůbec můžeme hrát okresní přebor, bez její podpory by tu fotbal nebyl. V současné době je našim stropem tahle soutěž."

V Teplicích pro něj nebylo místo. Chtěl s fotbalem seknout, teď je v Kladrubech

Zkušený kouč si trénování stále užívá, široko daleko není staršího trenéra. „Teď skončil Míra Hereit, tak jsem nejstarší. I když on měl celý život děti, já mám naopak celý život dospělé. Jen jednou jsem vedl v Teplicích dorost."

Mixa na konec své kariéry nepomýšlí. „To vůbec. Fotbal je můj život, nedokážu si představit, že bych netrénoval. To víte, že se mi někdy nechce, ale díky tomu, že vstanu a jdu, mám životní náplň. Bez fotbalu bych uschnul, takže budu trénovat, dokud mě kluci budou respektovat a budou mít disciplínu."

Kdo kladrubského trenéra Stanislava Mixu zná, dobře ví, že na lavičce dokáže být ras. Pověstný je jeho „fén", který zapíná v případě neplnění pokynů. „Tohle ale už není takové, jaké to bývalo dřív. Už jsem benevolentnější, na lavičce a v kabině tolik nevyvádím. Prostě už tak nefénuju. Asi je to věkem, nechci se už tolik nervovat, víc se snažím fotbal užívat. Máme skvělou partu, chodíme trénovat i v šestnácti lidech. A já si na každý trénink dělám přípravu, protože musím počítat i s variantou, že kluků přijde méně. Fotbal mě zkrátka drží při životě."