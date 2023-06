Máme lepší tým než v minulosti. Ale musíme mít výsledky, ví trenér Kladrub Mixa

Stejně jako v minulém ročníku, i tentokrát se Kladruby zachraňovaly až v posledním kole. Těžko roli zvládly, v Dubí - Pozorce slavily záchranu po výhře 2:1. „Nechtěli jsme to honit až na poslední chvíli, ale bohužel jsme nedotáhli do konce předešlé dobře rozehrané duely. Dostali jsme se do nervů, ale zvládli jsme to díky dobrému taktickému výkonu," pochvaluje si kapitán Sokola Sláva Molnár.

Kladruby se radují | Video: Deník/František Bílek

Kanonýr Deníku Náhlovský z Dubí má na hlavě korunu pro krále střelců! Vyhrál stylem last minute Nejlepším kanonýrem okresního přeboru Teplicka a Mostecka se s 29 brankami stal útočník… Přečíst článek > Zkušený harcovník vypjatý zápas zařadí mezi ty nejdůležitější. „Emocí tam bylo hodně. Dali jsme do toho všechny zbytky sil." Trenér Stanislav Mixa příliš spokojený s uplynulým ročníkem není. „Čekal jsem, že budeme na vyšších pozicích. Ale během sezony řada hráčů chyběla kvůli různým okolnostem, takže jsme to opět musel hasit v posledním kole. Na konci už docházeli síly, třeba Sláva neměl natrénováno. Ale se zaťatými zuby to všichni dali, musím je pochválit." Velké penzum práce odvedl brankář Michal Frank, který Kladrubům vychytal důležité body minimálně třemi skvělými zákroky. „Jsem tam od toho, abych chytil něco navíc," říká skromně. „I já jsem viděl, že dochází síly. Dubí ale nemělo nic extra." Fotbalisté mezi modelkami. Teplice představily nové dresy, na břiše mají stadion „Brankář bezvadný," uznává Molnár. „Ve druhé půli tam měl důležité zásahy. My to pak takticky ukopali. Byla vidět naše zkušenost." „Podle mě máme lepší tým, než jsme měli v minulosti. Rozhodně máme na vyšší příčky. Doufám, že jsme tedy zachránění, že platí, že dolů jdou jen dva týmy. Uvidíme, co se bude dít, jak se soutěže změní. Ale každopádně asi okres nabobtná, bude hodně kvalitní. My bychom v něm měli být někde uprostřed, rozhodně bychom neměli mít starosti se záchranou," ubezpečuje Mixa. „Musí být líp!" burcuje Frank. „Z Dubí chceme přitáhnout jednoho kluka, snad to vyjde," přeje si opora Sokola posílení. Nejlepším střelcem Kladrub byl s jedenácti brankami Daniel Fabián. „To je pro nás hodně důležitý hráč. Dává góly, velmi nám pomáhá. I díky tomu, že ho máme, tvrdím, že jsme lepší než v minulosti. Musí tomu ale odpovídat výsledky," uzavírá trenér Mixa.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu