Sokol v posledním kole okresního přeboru padl 1:4 na půdě mistrovského béčka Proboštova, dojem si navíc pokazil v samém závěru, kdy byl po nesmyslném faulu na domácího Maxima vyloučený Baláž. „Hráli jsme se ctí, dali jsme i jeden gól, což byl náš cíl. Jenže ten konec to zkazil, byl to zbytečný faul. Doufám, že ten kluk bude v pořádku, že není zraněný,“ omlouval se Hegr.

On sám na hřiště vyběhl na pár minutek, aby se rozloučil. „Já takhle chodím na chvíli vždy v posledním utkání. Tentokrát to bylo loučení s áčkem, navíc jsem tu měl rodinu, tak jsem se chtěl ukázat. Ale tuhle sezonu jsem musel hrát proti Unčínu snad 70 minut, to pro mě byl pořádný záhul.“

PODÍVEJTE SE: Volné přestupní okno skončilo. Kdo komu utekl?

Právě Unčín ho na jaře nejvíc překvapil. Po podzimu, kdy soutěž vedl o čtyři body, ho tipoval na mistra. „Myslel jsem, že nás všechny přejede i na jaře, ale nepovedlo se. Proboštov vyhrál zaslouženě, i když dopředu říkal, že nechce postoupit. Ale chápu, že chtěl titul, když ho má i áčko. Gratulujeme mu!“

Svým svěřencům Petr Hegr gratulovat nemůže, není za co. „Jsem otrávený z toho jejich přístupu. Na tréninky nechodí, chování také není dobré. Je to už od dorostenců, které také trénuji. Mám toho plné zuby. Když se netrénuje, tak nejsou výsledky. Musí hrát dorostenci, kteří toho mají hodně. Je to zkrátka znát.“

Kopřiva dal osm gólů, místo pařby s kamarády si šel plnit „manželské povinnosti"

Hegra štve i to, že někteří košťanští hráči mají zaječí úmysly. „Já jsem měl dlouho trpělivost, ale co je moc, to je příliš. Půjdu k dětem, tam to bude mít smysl. Jestli mě ještě někdo nezlomí? Nemám už do trénování chuť, nemyslím si, že se to přes léto změní. Děsí mě, kam ten fotbal vinou přístupu většiny kluků spěje.“

Košťany přitom mají mladý kádr, který by měl perspektivu. „Měl… Ale opravdu by se muselo začít trénovat. Já bych to viděl na nějaké druhé, třetí místo, tam podle mě tenhle kádr patří. Jenže bez ochoty trénovat jsme šestí. Chybí nám nějakých deset až patnáct bodů. Je to škoda, šíleně mě to štve a nekoušu to.“