Háj se vrátil z Oseku, kde našel dočasné útočiště. „Jsme doma opravdu rádi. Náš baráček s kabinami šel k zemi, neměli jsme zázemí. Obec vybudovala nové kabiny, pomohla nám. Jsme za ně moc rádi, i když jsou to jen buňky. Sice jsou standardně vybavené, je tam vše potřebné, ale je to takové sterilní. Baráček byl prostě baráček," říká Staněk, dobrá duše hájské kopané.

I když jí hrozil zánik, padnout jí nenechal. „Byla sezona, kdy jsme hráli s osmi devíti hráči. Bylo to frustrující, lidi prostě nechodili. Přemýšleli jsme, že skončíme, ale pak jsem si řekl, že to dáme do kupy. Chtěl jsem fotbal držet v obci za každou cenu. Kvůli partě, kvůli té vesnici. Na výsledky člověk nekouká, hlavní je parta, která bude táhnout za jeden provaz."

FOTO: Unčín zaváhal, dva body mu sebraly Kopisty. Béčko Hvězdy se trápilo

Staňkovi se podařilo sehnat nové hráče, na zápas se mu na jaře hlásí i 17 fotbalistů. „V zimě přišlo asi šest nových kluků. Kamarádi přitáhli kamarády a najednou nevím, jak složit sestavu," má muž, který je nejen předsedou, ale zároveň i hrajícím trenérem, na tváři úsměv.

A přestože Háj na jaře získal ze tří zápasů jen dva body za výhru nad béčkem Trnovan, je pozitivní. „My se zatím sehráváme. Doufám, že brzy budeme trápit mančafty z horních příček. Chceme se fotbalem bavit. A v příští sezoně už možná budeme mít i svoje žákovské družstvo, teď to máme spojené s Osekem. Ale v obci je prý dost dětí v tomto věku, které by hrály fotbal."

Háj o víkendu prohrál s béčkem SK Dubí 3:5, vůbec ale nehrál špatně, jen nedokázal proměňovat i ty nejvyloženější šance. V tabulce je nyní devátý, v sobotu od 15 hodin hostí Kostomlaty. Bude to už čtvrtý domácí duel Háje v řadě.