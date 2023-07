Pozitivní zpráva hned na začátek: žádný klub, který hrál okresní soutěže v minulé sezoně, neukončil svou činnost. To je oproti zprávám z ostatních okresů velmi pozitivní skutečnost.

Z I. B třídy, konkrétně ze skupiny B, spadly do okresního přeboru celky Baník Ohníč, FK Novosedlice a Sokol Obrnice. Obrničtí ale končí, fotbal v obci na Mostecku „chcípl".

„Je to smutné. Bohužel hráčů jsme měli čím dál méně a tam je jedním z hlavních důvodů skutečnost, že v Obrnicích jsme hráčům za fotbal neplatili. Měli jsme tu partu srdcařů, která hrála bez finančního ohodnocení. Dnes je těžké sehnat hráče, protože kolikrát je první věcí, po které se ptají: Kolik mi dáte,“ uvedl Jaroslav Pilař, dlouholetá opora Obrnic.

„Protože se Obrnice nepřihlásily, uvolnilo se v soutěži jedno místo. To zaplní 1. FC Dubí, který by jinak sestoupil do III. třídy," informoval za STK OFS Teplice Jan Smrž.

„Mám pochopitelně velkou radost, pád do III. třídy byl pro nás sportovní tragédií," ulevilo se Františkovi Klimkovi, šéfovi 1. FC Dubí.

Do okresního přeboru postoupilo z nižší soutěže béčko Baníku Modlany, naopak sestup potkal Slovan Sobědruhy.

Jaké tedy bude složení okresního přeboru v sezoně 2023/2024? Sokol Unčín, TJ Hrob, SK Dubí, Baník Modlany B, Sokol Kladruby, FK Soběchleby, TJ Kopisty, Sokol Horní Jiřetín B, FK Rtyně nad Bílinou, Sokol Košťany, TJ Oldřichov B, TJ Proboštov B, Baník Ohníč, Hvězda Trnovany, FK Novosedlice, 1. FC Dubí.

Ve III. okresní třídě jsou dva nováčci - Baník Louka, který vznik díky zapálení fotbalové rodiny Hrubých, a SK Fotbal Braňany. „Máme radost, že můžeme přivítat do fotbalové rodiny dva nováčky. Do Braňan se fotbal vrací po roční pauze, ale pozor, SK Fotbal Braňany je úplně nový klub, s tím předchozím nemá nic společného," sdělil Smrž. Perlička: v týmu Baník Louka je registrovaný i hokejista extraligového Litvínova Martin Havelka.

Obsazení III. okresní třídy: FK Hostomice, Rozvoj Polerady, SK Dubí B, Slovan Sobědruhy, FK Duchcov B, FK Hrobčice, Baník Zabrušany, Baník Louka, FK Kostomlaty, SK Fotbal Braňany, Baník Ohníč B, Hvězda Trnovany B, Sokol Suché, TJ Sokol Háj, TJ Sokol Bečov.

Obě soutěže začnou 12. srpna. 10. července zasedne výkonný výbor okresního svazu, poté bude známý los. „Ještě složení soutěží není stoprocentní, protože se týmy můžou za poplatek přihlásit i odhlásit," uzavřel Jan Smrž.