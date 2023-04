Jeho týmu v Trnovanech chybělo několik hráčů základní sestavy. Handicap ale hosté proti rezervě Hvězdy vynahradili bojovností, povzbudil je i gól, který vstřelili po chybě domácí defenzivy. „Trnovany hrály dobře, naštěstí nedávaly góly. Pro nás je venku bod zlatý, v této sezoně je první."

Zabrušanští se v tomto ročníku musí obejít bez služeb veterána, které přestoupil do Svoru na Českolipsko. „Místo něj jsou teď ve středu zálohy Páťa Rejfek s Míšou Budským. Přes zimu jsme získali pár nových kluků, například Šmrhu a Valkouna, po sezoně chceme udělat další. V merku máme někoho do zálohy a útoku. Na jaře se chceme posunout trošku nahoru, hlavně doma musíme vyhrávat."

V Hostomicích se daří žákovskému fotbalu. Spolupráce s Ledvicemi funguje

Podle Hlocha je ale prioritou udržet na vesnici fotbal. „Zatím kluci chodí na tréninky v celkem solidním počtu. Snažím se udělat partu, fotbal nás musí bavit. Rádi bychom tým omladili, ale víte, jak to s mladými je. Jednou přijdou, podruhé ne. To už není jako za nás, chybí zodpovědnost."

Obec Zabrušany fotbalu fandí, hlavně díky Peclinovskému, Budskému a Rejfkovi, kteří s vedením z pozice členů výboru zdatně komunikují. „Tihle nás táhnou. Fotbal je pro obec důležitý, bez něj by to nebylo ono. Máme i svou klubovnu v restauraci, kde se tužíme. Po zápase dostáváme buřty zdarma. Naše zázemí je na dobré úrovni, určitě by mohlo případné zájemce nalákat. Hlavní je parta, ta je u nás zdravá a stabilní," přesvědčuje Hloch.

V sobotu od 15 hodin se Baník utká doma s vedoucí rezervou Modlan.