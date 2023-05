„To jsem ještě nezažil. Aby měl jeden tým dvě penalty v jednom utkání, to ano, ale tři? Fakt ne. Musím ale říct, že asi všechny ty penalty byly nařízené správně, možná o jedné se dá diskutovat," komentoval kuriozitu předseda TJ Proboštov Michal Račuk, který v roli trenéra zaskakoval za Davida Šnobra. „Já už tohle zažil. Škoda, normálně penalty dáváme," klopil zrak Marek Brejchal z Kopist.

Rezerva Proboštova je vinou horšího skóre druhá za Unčínem, má ale se Sokolem lepší bilanci vzájemných zápasů. Chtěla by „Benfika" postoupit do vyšší soutěže? „My si jednou B třídu zkusili, nedopadlo to úplně nejlépe. Uvidíme, budeme se o tom bavit. Musíme vzít v úvahu i to, že vyšší soutěž znamená větší finanční náročnost. Vypadá to, že postoupí áčko… O béčku budeme pak jednat. Ale určitě chceme okresní přebor vyhrát," řekl Račuk.

Proboštovský rival hrál v Kladrubech a potvrdil, že forma z podzimu je fuč, Unčín totiž vyhrál s odřenýma ušima. Domácí bojovali do samého konce, kýženou třetí branku ale už nevstřelili. Unčínský Sokol bral body po dvou porážkách.

OLPE PLUS - Okresní přebor dospělých - 22. kolo:

1. FC Dubí - TJ Sokol H. Jiřetín B 1:6 (1:2). Branky: 29. Šitt - 31. Kopecký, 40. Morávek, 0. z pen. Morávek, 53. Doháň, 71. Vagaši, 85. Kopecký.

Rtyně - TJ Oldřichov B 1:0 (0:0). Branky: 80. Bruner.

TJ Hvězda Trnovany - Soběchleby 2:4 (1:2). Branky: 7. Götz, 47. Nykodým - 17. Řehák, 31. Hendrych, 73. Murdych, 78. Šanda.

TJ Sokol Košťany - TJ Slovan Sobědruhy 8:1 (6:0). Branky: 2. Kopřiva, 10. Kopřiva, 12. Kopřiva, 14. Kopřiva, 19. Kopřiva, 45. Kopřiva, 71. Kopřiva, 84. Kopřiva - 59. Kabíček.

TJ Sokol Kladruby - Unčín 2:3 (0:2). Branky: 57. Lomič, 72. Fabián - 26. vl. Jančárek, 41. Šváb, 52. Lipský.

TJ Proboštov B - TJ Kopisty 5:2 (3:0). Branky: 17. Gasiorovszki, 21. Seigertschmied, 38. Kalabza, 52. Bokser, 85. Schön - 58. Vlč, 65. z pen. Štěpnička.

SK Dubí - TJ Hrob 6:2 (3:0). Branky: 3. Zacharda, 23. Náhlovský, 23. Náhlovský, 50. Walter, 62. Zacharda, 79. Pelc - 53. Šural, 84. Křivonoska.

Šéf Proboštova Račuk v Rumburku podával míče. Lídr už může chladit šampaňské

GKR HOLDING a. s. - III. třída dospělých - 22. kolo:

TJ Baník Ohníč B - TJ Rozvoj Polerady 5:5 (2:3), pen. 3:4. Branky: 24. Rosenkranc, 40. Červinka, 52. Rosenkranc, 83. Rosenkranc, 85. Pešek - 30. Sidor, 34. Haviar, 39. Hanko, 56. Sidor, 75. Šindelka.

TJ Sokol Bečov - TJ Sokol Háj 5:0 (3:0). Branky: 9. Kurcin, 29. Jelínek, 35. Jelínek, 49. Rác, 82. Rost.

TJ Sokol Suché - Hrobčice 4:5 (2:4). Branky: 12. Klaus, 37. Soběslav, 68. Malý, 80. Klaus - 4. Lehký, 9. Bučina, 26. Lehký, 35. Bučina, 90. Lehký.

Duchcov B - TJ Baník Zabrušany 4:2 (3:1). Branky: 6. Guida, 15. Kovács, 45. Zima, 78. Svatoš - 25. Kotlár, 59. Kotlár.

Kostomlaty - TJ Hvězda Trnovany B 3:2 (1:1). Branky: 20. Hejl, 47. Polívka, 56. Hänel - 5. Vyhnal, 85. Uram.

SK Dubí B - SK Baník Modlany B 2:6 (1:3). Branky: 18. Polák, 59. Sidor - 16. Brezovský, 16. Eminger, 20. Nagy, 69. Janota, 80. Franc, 87. Franc.