Na hřišti v Soběchlebech se čekal výsledkově vyrovnaný zápas. Opak byl ale pravdou, už po první půli svítilo na ukazateli skóre 4:0 pro domácí celek. Po obrátce se sice Hrob vzpamatoval, místo vstřelení branky ale sám inkasoval. „My chtěli navázat na ten první jarní zápas, který jsme hráli v Srbicích proti Oldřichovu B. Jenže soupeř byl v prvním poločase stoprocentně lepší, přehrával nás. My se nedokázali naladit na naši hru, bylo to vidět," uznává Soukup.

Velkou roli ve špatném výkonu hrobského celku prý hrál těžký soběchlebský terén. „Bylo znát, že Soběchlebským vyhovuje víc. Trénují na něm, jsou na něj zvyklí. Nám dělal velké problémy; všude jsme byli pozdě, nevyhrávali jsme důležité souboje," komentuje gólman Hrobu duel, který se hrál za neustálého deště. „Domácí dávali góly, my stoprocentní šanci nevyužili. Pak jsme se zlepšili, byli jsme víc na balonu, měli jsme převahu. A i další šance, ale nepřálo nám ani to fotbalové štěstíčko. Škoda, mohlo to být dramatičtější."

Soukupa prý blátivý terén nijak nerozhodil, na jeho osahání mu stačila předzápasová rozcvička. Co mu tedy dělalo v Soběchlebech největší potíže? „Asi nebezpečné centry do vápna. Z nich jsme dostali jeden gól. Dobře hrál soběchlebský kapitán Lukáš Mráz, uměl rázně vystřelit. A celkově měly Soběchleby hlavně v útoku šikovné a rychlé hráče."

Z nepovedeného střetnutí se Hrob chce co nejrychleji oklepat, ideálně výhrou v příštím kole, v jehož rámci v sobotu od 16.30 hodin přivítá poslední Sobědruhy. „Řekli jsme si, že nám prostě to utkání moc nesedlo, že jsme nehráli ten náš fotbal. Smůlu jsme si snad vybrali a teď už se nám bude dařit. Hodili jsme to za hlavu, už se těšíme na Sobědruhy, budeme hrát poprvé před svými fanoušky. Klíčem k vítězství bude nic nepodcenit, přistoupit k utkání zodpovědně."

Soukup je v hrobském týmu doma, přestože od žáků až do dospělých působil v Košťanech. „Cítil jsem se tam super, vyhráli jsme A třídu v mládežnické kategorii, ale doma je doma. Máme tu skvělou partu, celkem kvalitní hřiště na okresní úrovni, oblíbenou hospodu, kam po tréninku chodíme spláchnout žízeň, takže si není na co stěžovat," tvrdí.

Na brankářském postu se střídá s Janem Marešem, který ale měl na jaře problémy s ramenem. „My se skvěle doplňujeme, je to o domluvě. Myslím, že je na nás oba v bráně spoleh. S Hrobem chceme být v top pětce, i když je tabulka našlapaná. Chybí nám zraněný střelec Pištora, ale s jeho absencí se popereme," slibuje.

FK Soběchleby - TJ Hrob 5:0 (4:0). Branky: 20. a 43. Murdych, 24. Šanda, 35. Hendrych, 73. Bačkovský. Rozhodčí: Karrmann - Zubr, Šanda. ŽK: 2:3. Diváci. 45.