Soběchlebští chtěli porazit Slovan i kvůli zlepšení nálady po domácím debaklu 0:4 od Unčína. „Ten zápas nám nevyšel. Nezachytili jsme začátek, dostali rychlé góly, pak se to jen dohrávalo. Jsme fakt rádi, že se to teď povedlo, byli jsme šťastnější mužstvo, ale díky za ty tři body. Oslavíme je v naší nové hospůdce."

Soběchleby vyčistily kabinu od problematických týpků. Může v ní hrát i David

Mužstvo z Krupky se chtělo vyšplhat do středu tabulky, k dosažení cíle ale ve vyrovnaném pelotonu pár bodíků chybělo. „Nová sezona bude určitě lepší, rádi bychom do top šestky. Máme mladý tým, sehráváme se. Myslím, že jsme perspektivní. Na jaře nás trápilo pár zranění, v plné sestavě jsme byli snad jen třikrát."

Hennebichler ale upozorňuje, že Soběchleby si nekladou žádné přehnané cíle. „My to hrajeme hlavně kvůli partě, ta je v těchto soutěžích základ. Chodíme do té naší hospody, funguje to. Jsme z Teplic, Krupky i Praha, ale většina z nás se zná z dorostu Krupky, to je takové jádro."

Krupkou problesklo, že by nebylo marné spojit všechny městské týmy - Krupku, Unčín a Soběchleby. Fotbalista posledně jmenovaného klubu ale takový nápad nevítá. „Jsme hrdí na to, že můžeme kopat za Soběchleby. Doufám, že to takhle zůstane, že žádné sloučení nebude."