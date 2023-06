Ne, tohle pro ně nebyl ročník, na který budou vzpomínat v dobrém. Slovan byl už z jeho kraje za odpadlíka, první tříbodové vítězství přišlo až na jaře. „Máme úzký kádr, takže když se zraní pár hráčů, tak je to průšvih. Do toho se ještě moc netrénuje, to je pak hned znát. A chybí nám gólman. Poslední zápasy chytal Mára Mišák, což je náš střelec,“ rozhazuje Olexa bezradně rukama.

V posledním duelu sezony Slovan doma padl 0:1 se Soběchleby, nenavázal tak na předchozí sérii výher. „Je to škoda, chtěli jsme se rozloučit výhrou. Ale jen bojovný fotbal nestačí, chyběly tam přihrávky, standardky… Prostě jsme neměli nic. Ale fajn je, že jsme aspoň zlepšili obrannou činnost, dřív jsme dostávali hodně gólů.“

Šest hráčů Sobědruh nastoupilo symbolicky v retro kopačkách, Olexa ale mezi ně nepatřil. „Já už bych to nedal. Kluci si gumotextilky vzali na znamení pádu do pralesu. Věříme, že se z něj vykopeme, je to náš cíl! Příští sezona musí být lepší. Já v životě nesestoupil, tak to chci napravit.“

Slovan podle mnohých zestárnul, potřeboval by omladit. Jenže… „Jenže mladí se shánějí těžko. To víte, že draví mladíci by nám pomohli. Snad nějaký přijde. Jinak má přijít Martin Rigo ze Suché, jenže ten je stejně starý jako já. A ještě se dělá jeden kluk. Odejde asi Miko do Oldřichova, jinak nekončí nikdo.“

Jediným pozitivem právě uplynulého ročníku je pro Sobědruhy návrat na své hřiště. Vnímá to tak i Olexa. „Určitě nám to pomohlo. Umělka na Edisonce je malá, tady můžeme hrát svoji hru. Jen ta tráva není pořád dobrá. Snad nám pomůže město. Má se tu dělat také umělka, to by bylo fajn. Má tu trénovat i teplická mládež. Snad to bude co nejdřív.“