Když jste skóroval počtvrté, kouč Toncar vás vystřídal. Proč?

Já se cítil dobře a věřil jsem si na minimálně ještě jeden. Padlo mi tam ten den prostě všechno, na co jsem sáhl. Jenže kouč mě vystřídal jako nedávno Guardiola Haalanda. Když jsem mu to říkal, odpověděl mi stejně jako Guardiola Haalandovi, tedy že jsem mladý a aspoň mám do budoucna nějaký cíl. Třeba dát těch pět gólů. (úsměv)

A co říkali spoluhráči na váš gólový počin?

V kabině se to nějak extra neřešilo. Radovali jsme se ze zisku tří bodů, proletělo tam jen pár hlášek typu Halland, střelec kola, ale nic extra.

Máte za takový počet gólů nějaký sazebníček?

Ano, pokuty máme, a docela tučné. Když jsem dal druhý gól, říkal jsem si, že už stačí, ale pokaždé, když jsem byl ve viditelné šanci nemohl jsem ho nedat. (smích) Nastřílet hattrick je něco výjimečného a má to mnohem větší cenu než naše pokuty.

Celkově ten duel proti Hrobu byl jednoduchý, co říkáte? Alespoň výsledek 6:0 tomu napovídá.

Hrob nás hodně překvapil. Čekali jsme, že to bude těžší soupeř, ale na druhou stranu jsme podali velice kvalitní výkon. Rozhodli jsme zápas už v prvním poločase, ten druhý se už jen dohrával v klidném tempu, aby se nikdo nezranil.

V klubové tabulce střelců jste druhý, máte 12 branek, první Miroslav Trojan jich dal o tři více. Máte ambice ho honit?

Nad tímto nepřemýšlím. S Mírou nijak nesoupeříme. Soustředíme se oba na to, aby náš tým v zápase získal tři body, to je pro nás nejdůležitější. Navíc právě Míra mi na spoustu mých gólů přihrál, bez jeho pomoci bych je ani nedal. Na hřišti se skvěle doplňujeme. Rozumíme si i mimo něj.

Na jakém postu hrajete?

Převážně hraju v záloze, jak na kraji, tak ve středu, kde se mi to líbí asi nejvíce. Mám tam hodně styku s balónem, což mě baví. Jinak jsem v sestavě dost flexibilní; dokážu zahrát prakticky všude, kam mě trenér postaví. Na tréninku dokonce i chytám, když naše jednička Jirka zrovna nemůže nebo je nemocný.

Vy jste krupský odchovanec, byl jste i v Proboštově. Jaké bude vaše srovnání Unčína s těmito kluby?

Ano, začínal jsem v Krupce, prošel jsem tam prakticky celou mládež. K fotbalu mě přivedl táta, s ním jsem pak byl v Krupce. Moc rád na to vzpomínám. Poté jsem odešel do Proboštova. Krupský dorost upadal a já jsem se chtěl stále rozvíjet, což se mi také povedlo. V Proboštově jsme hned druhý rok získali titul v mladším dorostu, kde jsem byl kapitán. V áčku Proboštova jsem cítil, že tolik šancí nedostanu, proto jsem odešel do Unčína, kde jsem hned zapadl. Parta v Unčíně je zatím ta nejlepší, kterou jsem zažil, jsme jako druhá rodina.

A co vyšší soutěž, nelákala by vás?

Samozřejmě, že jsem přemýšlel o vyšší soutěži, ale momentálně mě to nikam netáhne. Jsem spokojený tam, kde jsem a teď máme hlavní cíl- získat okresní titul. Jsem stále ještě mladý, takže se do budoucna uvidí, kam mě moje fotbalové kroky zavedou. Ale chci na sobě pracovat a zlepšovat se.

Zároveň hrajete i futsal za Dubí, dřív jste byl ve Svarogu. Tak povězte něco o vašich futsalových ambicích. Prý vás lanařili ústečtíTiradores do druhé ligy, je to pravda?

Do Dubí jsem přišel po dlouhé pauze ze Svarogu, kde jsem zažil pěkné i těžké chvíle. Dalo mi to hodně zkušeností, vážím si jich. O té nabídce jsem slyšel. Udělala mi velkou radost, ale prozatím chci ještě zůstat v Dubí, kde si to po nevydařeném začátku sezony konečně sedlo.

Máte jako prioritu fotbal, nebo futsal?

Fotbal a futsal nerad srovnávám, protože obojí má něco do sebe, ale mé srdce je o trochu více nakloněné fotbalu, jelikož jsem mu věnoval velkou část svého života.

Jaký je váš mimofotbalový život?

Můj život je velmi rušný, nemám prakticky žádný volný čas. Hodně mého času mi zabírá práce, a když zrovna nejsem na hřišti nebo na palubovce, tak trávím čas ve fitku. Zbytek volného času patří mé přítelkyni, která je mojí velkou oporou. Podporuje mě ve všem, co dělám. Díky ní se mi tuto sezónu takto daří, každý gól věnuji právě ji na tribunu.