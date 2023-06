Sokol si poradil poměrně snadno v derby se Soběchleby, na hřišti rivala vyhrál 4:0. „Derby je událost pro všechny, tak jsme se na něj připravovali celý týden. Těšili jsme se a věřili, že minimálně o tři góly vyhrajeme. Povedlo se, jsme vládci Krupky," usmívá se Toncar.

Ne vždy mu ale na jaře bylo do smíchu, jeho svěřenci totiž nezvládali tlak a očekávání. „Je pravda, že jsme si po podzimu říkali, že to bude jasné. Jenže ono to nikdy není jasné. Ta nutnost dotáhnout to do konce, nepodělat to, nás tlačila. Někdy jsme byli v až moc velkém stresu. Pak přišly zbytečné prohry a už to jelo. Navíc se nám zranilo pár hráčů, což se projevilo; nemáme takovou lavičku jako Dubí a Proboštov," uznává kanonýr Miroslav Trojan.

„Nezvládli jsme to v hlavě. Příště musíme lépe pracovat na mentální stránce. Ale zase tak špatné to na jaře nebylo, většinou byly výkony dobré, já jsem spokojený," říká Toncar.

Unčín se chtěl vrátit do I. B třídy, ze které před rokem sestoupil. Během sezony ale řada hráčů dospělá k názoru, že možná bude lepší hrát jen okres. „Lepší je vyhrávat v okresu, než se trápit v B třídě. Tam se jezdily v A skupině dálky, týmy byly o hodně víc kvalitnější než v okrese. Tam se už jen tak lehce nevyhrává. Asi je lepší si zakopat tady v okrese, dát si pak pivko. Když se vyhrává, i je větší chuť do tréninků. Myslím si, že většina z nás ani postoupit nechce," je Trojan upřímný.

A jak to před posledním kolem vidí David Toncar? „Uvidíme, stát se může cokoli. Co se postupu týče, tak to probereme s týmem," nechce unčínský lodivod předjímat.

V sobotu od 10.15 hodin hraje Unčín v Oldřichově s tamním béčkem, Proboštov B má od 10 hodin doma Košťany. Paradoxní je, že i on by pravděpodobně v případě možnosti postupu do nejnižší krajské soutěže dál hrál pouze okres. „Také se o tom budeme bavit. Ale áčko postupuje do krajského přeboru, to jsou tím pádem vyšší finanční nároky. To stejné by platilo i pro béčko. Navíc jsme si už B třídu vyzkoušeli a moc dobře to nedopadlo. Uvidíme," hlásí předseda TJ Proboštov Michal Račuk.