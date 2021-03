Aktuální epidemická situace sice není pro případné dohrávání pozitivní, přesto si svazy nechávají zadní vrátka, ročník 2020/2021 zatím neruší. Dohrát se však musí do konce června, prodlužovat se nebude.

Jisté je, že pro regulérní ukončení soutěžního ročníku (s postupy a sestupy) je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži. Ostatně – to už bylo rozhodnuto před startem sezony 2020/2021.



Pokud k restartu opravdu dojde, budou se dohrávat nejprve podzimní duely.

V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.



Pokud se začne, budou kluby včas informovány a bude vydaná nová termínová listina, zároveň řídící orgán určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.



DALŠÍ HLÁŠENÍ OFS TEPLICE:

– přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.

– s ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

– vzhledem k tomu, že se nehrají mistrovská utkání, nedostávaly kluby žádnou finanční podporu ve formě úhrady nákladů na rozhodčí, v nejbližších dnech má FAČR vydat oznámení, jak bude klubům finančně pomáhat.

– současný informační systém FAČR končí 30. 6. 2021, od 1. 7. 2021 bude provozován zcela nový IS.

- soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.

- pokud jde o kontumaci, pak

za odehraná utkání se považují i kontumovaná,

utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.