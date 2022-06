Kanonýr víkendu: Můj zápasový rituál? Hlavně nepřijít domů v pět

„Jsme spokojení, postup jsme si dali za cíl. Udělali jsme pro něj vše. Hodně pomohla změna vedení, příchod trenéra Foldy. Začalo se trénovat, kluci na tréninky chodili. Podle mě je ten postup naprosto zasloužený,“ uvedl Desenský.

Jak se hrálo o víkendu?



K malé komplikaci došlo ve III. okresní třídě. Před posledním kolem se totiž vinou odstoupení Havraně musely přepočítat výsledky, Trnovany proto k pojištění prvního místa potřebovaly porazit béčko Duchcova. To se jim povedlo bez větších potíží, po výhře 7:0 slavily mistrovský titul. Druhé místo získali fotbalisté Bečova, kteří vyhráli na hřišti Sokola Suché. Nelichotivé poslední místo patří Zabrušanům, palec dolů ale zaslouží především týmy, které svou účast v soutěži vzdaly.



OLPE PLUS – Okresní přebor dospělých

26. kolo: Hrobčice – FK Braňany nehráno, soupeř nepřijel, Sokol Horní Jiřetín B – Novosedlice 4:2 (7. z pen. Kopaničák, 16. Broskovics, 26. Doháň, 89. Horáček – 10. z pen. Jadrný, 28. Vorel), Kladruby – FŠ Litvínov 0:6 (23. Jonáš, 25. Liška, 40. Hajník, 55. Šafránek, 62. Hajník, 82. Liška), Oldřichov B – SK Dubí 1:4 (82. Šír – 15. z pen. Kopecký, 36. Zacharda, 57. Zacharda, 72. Kliský), TJ Hrob – 1. FC Dubí 1:0 (10. Fencl), Soběchleby – Sobědruhy 3:0 (23. Malý, 90. Štainer, 78. Hendrych), Košťany – Rtyně 2:0 (23. vl. Telin, 75. Kopřiva)



TOPSPORT MANAGEMENT – III. třída dospělých

22. kolo: Suché – Sokol Bečov 1:3 (2. Kudráč – 35. vl. Barák, 55. Schön, 63. Cerman), Kostomlaty – Zabrušany 6:1 (18. Beneš, 28. Beneš, 52. Malý, 65. Beneš, 75. Kinzl, 85. Kinzl – 68. Březina), Háj – Rozvoj Polerady 2:4 (4. Malík, 76. Karlík – 42. Demeter, 64. z pen. Demeter, 82. Štolpa, 86. Kobylák), Trnovany – Duchcov B 7:0 (11. Friedrich, 43. z pen. Friedrich, 59. Nykodým, 67. Nykodým, 70. Friedrich, 72. Frolík, 76. Götz), Baník Modlany B – Ohníč B 4:0 (12. Doležal, 19. Eminger, 29. Kousal, 69. Kousal).

Hvězda během sezony prohrála jen třikrát, nejhorší výkon prý podala v Suché. „Jinak jsme podávali dobré výkony. V téhle soutěži rozhoduje, jak se týmy sejdou. My měli široký kádr, i díky němu jsme vyhrávali.“

Podívejte se, jak se slavilo v kabině Hvězdy:

Zdroj: Deník/František Bílek

Klíčoví hráči? „Jsme parta. Ale určitě Patrik Uram, ten ze zálohy rozdává míče, pak střelec Petr Perner. Dostane cenu za nejlepšího hráče jara. Ale to není úplně výhra, protože to bude jen diplom, navíc musí něco zaplatit do kasy,“ usmívá se kapitán Trnovan, který doposud s mužstvem zažil jen samé sestupy. „Tohle je můj první postup, tak si ho chci pořádně užít,“ řekl, než se vypnul diktafon. Oslavy se prý protáhly až do ranních hodin.