Na atraktivní střetnutí se přišla podívat po dětském dni, který se na novosedlickém hřišti konal odpoledne, necelá stovka fanoušků. Ti už od začátku zasypávali aktéry sprškou vulgarismů. Nejvíc jich schytal pomezní Miroslav Pešta. Výjimkou nebyly ani slovní ataky kvůli jeho barvě pleti. „Pískám okolo dvaceti let, před tím jsem fotbal hrál. Ale tohle jsem ještě nezažil,” mrzelo ho chování publika. Mračil se i delegát Jan Smrž. „Je to nedůstojné, nechutné,” štvalo ho nejen to, jak diváci reagovali.

Nekultivované prostředí nebylo jedinou kaňkou. Na zeleném pažitu se hrál fotbal plný osobních soubojů, ze kterých se hráči obou týmů pro své barvy snažili získat výhodu častým filmováním. „Domácí to mají postavený na nakopávání, na standardkách. A nějak je vybojovat musí, no,” povzdechl si Mai.

Podívejte se na fragmenty z vyhroceného zápasu:

Zdroj: Deník/František Bílek

Rozhodčí Slavomír Moudrý měl s posuzováním faulů problémy, což se nelíbilo ani jedné straně. „Buzerante, zmrde, vyser se na to! Po zápase ti rozbiju držku!” vybouchl po 25 minutách novosedlický fotbalista Karel Mayerhöfer a bleskově viděl od hlavního arbitra červenou kartu. To už domácí vedli 2:0, Litvínovští totiž na začátku vyhecované atmosféře podlehli.

Komentář Františka Bílka

V Novosedlicích byla vždy horká půda. Domácí fanoušci umí parádně svůj tým povzbuzovat, často jim ale chybí respekt k rozhodčím i soupeřům. Ten, kdo přišel na sobotní zápas a tamní prostředí mu bylo cizí, musel být nemile překvapený. Sudího vulgárně uráželi i malí caparti, kteří od svých rodičů přirozeně přebírají jejich chování. A výkon rozhodčích? Chyboval, ale na okresní úrovni jsou chyby arbitrů očekávané. Jejich úroveň není vysoká, stejně jako není vysoká úroveň fotbalistů. Kdyby tomu bylo jinak, nepískali, respektive nekopali by okres. Samotní hráči po zápase přiznali, že rozhodčím vůbec nepomohli, i oni mají máslo na hlavě. Škoda, samotný fotbal, pokud se hrálo, měl rozhodně krajskou úroveň.

„Diváci na nás od začátku řvali, jak jsme špatný a tak. Vyhecovali jsme se, ale chvíli nám to trvalo. Škoda, že jsme nevyhráli v základní době. Ještě nikdy jsme Novosedlice neporazily, tak aspoň teď na ty penalty,” bral dva body Mai. „Hlavní je, že všichni dohráli ve zdraví,” dodal výmluvně.

Jeho tým ještě před přestávkou snížil, početní převahu ale v tři body přetavit nedokázal. „Kdyby to bylo do půle o dva góly, tak bysme výhru uhráli my,” poznamenal Dušan Tesařík mladší, jeden z nejlepších hráčů Novosedlic. Jeho pohled na vyhrocenou atmosféru? „Bylo to až moc. Ale nic osobního, je to tím, že se taháme s Litvínovem takhle už tři roky nahoře. Na fotbal to ale mělo špatný vliv. Každou chvíli se nehrálo. Jestli se hrálo tak patnáct minut v poločase?”

V penaltovém rozstřelu selhal jen jeho spoluhráč Pavel Karlík, když nastřelil tyč. Poslední desítku šel kopat Mai a na diváky zahlaholil, že penalty kopat neumí. „To je pravda, nechodím na ně. Za klandrem na mě pořvávali fanoušci, že jsem bídnej, že ji nedám, tak jsem je uklidnil, že je neumím. A pak jsem pentli dal,” zubil se v kabině, kde už Litvínovští mohli slavit titul mistra okresu, dvě kola před koncem soutěže je o něj už nikdo nemůže připravit.

FOTO: Opilý divák v Novosedlicích napadl hráče Košťan. Nedohrálo se

V příští sezoně zkusí nejnižší krajskou soutěž. „Stoprocentně v ní budeme konkurenceschopný. Jestli posílíme? Nechte se překvapit!” hlásil Mai.

Novosedlice, pokud skončí druhé, budou mít rovněž možnost zahrát si B třídu. Po podzimu vedly tabulku okresního přeboru, po odchodu kanonýra Daniela Vorla do Dobkovic ale ztratily šťávu, navíc je v průběhu jara opustil trenér Dušan Tesařík. „Táta tu občas je, ale ztráta Dana nás poznamenala. Navíc tam byla nějaká zranění hráčů ze základu, do toho červené karty. Teď chceme hlavně udržet druhé místo a uvidíme, jestli B třídu na podzim zkusíme. Je tam několik pro a proti, třeba v okresu je víc derby, méně cestování. Uvidíme,” řekl Dušan Tesařík mladší.

FK Novosedlice - FŠ Litvínov 3:4 PK (2:1). Branky: 2. Hochel (vlastní), 4. Jadrný, 56. Marek Vorel - 36. Liška, 55. Beran, 58. Jonáš. Rozhodčí: Moudrý - Jandák, Pešta. ŽK: 4:4. ČK: 25. Mayerhöfer (N). Diváci: 60.